La herencia de Irma Serrano a cuánto asciende y quién se queda con ella; Poncho de Nigris responde

CHIAPAS.— Irma Serrano "La Tigresa" acaparó la atención con su fallecimiento, el cual fue anunciado por distintos medios de comunicación y confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) este 1 de marzo. Tras la muerte de la vedette, actriz y cantante, muchos se han preguntado, quien será el heredero de las propiedades que la expolítica acumuló en vida.

Además del monto al que asciende la herencia, que presuntamente ni siendo robada por figuras del espectáculo como Pato Zambrano o Poncho de Nigris, disminuyó.

¿La herencia de Irma Serrano, a cuánto asciende?

La polémica Irma Serrano falleció este 1 de marzo a los 89 años de edad, y aunque todavía no se emite un comunicado oficial sobre el fallecimiento de la actriz, se especula que la causa de su deceso fue un infarto sufrido mientras se encontraba en su casa.

Asimismo, distintos medios han indicado que la vedette será velada en su natal Chiapas.

Tras la muerte de la exdiputada muchos se preguntan quién o quiénes serán los herederos de la fortuna de la también apodada "La Tigresa".

De acuerdo con el periodista mexicano Ernesto Buitrón, la también cantante amasaba una fortuna de más de 600 millones de pesos.

La también empresaria contaba con propiedades en su natal Chiapas, Acapulco y Reforma, estas últimas, se dijo, fueron vendidas, pero a pesar de ello, se estimó que antes de morir su patrimonio podría estar cercano a los 20 millones de pesos.

El actualmente colaborador del programa Hoy, argumentó que entre las propiedades de Irma Serrano, “La Tigresa”, que podrían contarse como parte de la cuantiosa fortuna de la vedette, están las casas en Chiapas y su famoso teatro Fru Fru en la CDMX.

Cabe destacar que Irma Serrano además de acumular polémicas, también se vio rodeada de lujos, por lo que su extravagante vida desató el interés de varios "oportunistas".

"La Tigresa" en varias ocasiones presumió sus colecciones de lámparas, candelabros, estatuas, alfombras, chimeneas, pinturas, muñecas y otros artefactos del siglo XIX.

En 2021, Luis Felipe García, sobrino de la actriz –con quien vivió sus últimos años– acusó a Poncho de Nigris, Pato Zambrano e incluso al médico cirujano Ángel del Villar, por haberle robado a la actriz.

Poncho de Nigris revela quién se quedará con la heredero de Irma Serrano

Sobre quién será el afortunado heredero de Irma Serrano, internautas han señalado al exintegrante de Big Brother, quien tras los señalamientos se ha pronunciado mediante un vídeo compartido en sus redes sociales.

Poncho de Nigris afirmó que lamentablemente, "una familia que se inventó" serán quienes se queden con los bienes y dinero de "La Tigresa", aunque el influencer dejo entrever que no habría mucho que heredar como se especula, pues éstos fueron quienes se aprovecharon de la actriz, al robarle y quitarle todo antes de morir.

"Mucha gente piensa mal de que se le bajó un billete, pero se le estaba dando billete. Hay gente que si le acaparó, le robó, le quitaron todo y murió sola. Se inventó unos familiares ahí, y la encerraron hasta que pasara esto..." afirmó el regiomontano en un primer vídeo en el que pronunció al respecto de la muerte de "La Tigresa".

Vale la pena señalar que no solo Poncho habría insinuado que Irma Serrano sufrió el robo de su dinero, bienes y pertenencias.

En un tuit, la periodista Shanik Berman indicó que varias personas de la farándula le robaron su patrimonio a la cantante, aprovechándose "de su soledad y su enfermedad".

Poncho de Nigris presume la herencia que le dejó Irma Serrano "La Tigresa"

A minutos de confirmarse la muerte de Irma Serrano "La Tigresa", Poncho de Nigris recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas palabras a la actriz, vedette, cantante, política y empresaria.

Sin embargo, minutos después el creador de contenido se habría visto en la necesidad de hablar del fallecimiento de Irma debido al supuesto acoso de la prensa: "Me andan hablando de muchos noticieros y programas...no voy a dar ninguna entrevista". Poncho de Nigris fue uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Irma Serrano

En su primer vídeo, De Nigris comentó que se entero de la muerte de Irma Serrano, a quien consideraba "buena onda" y a quien agradeció por el aprendizaje y las historias que le contó sobre sus amoríos con expresidentes de México.

Poncho también lamentó no haber podido despedirse de ella en persona, pero le mandaba " bendiciones y un abrazo hasta el cielo". Además admitió que le dolía la muerte de la política, pues fue importante en una etapa de su vida.

Aunque en su primer vídeo, Poncho de Nigris habló con seriedad sobre la muerte de La Tigresa", el regiomontano compartió un segundo clip en el que se mofó de la presunta herencia que le sería otorgada.

En la grabación, el conductor de Multimedios muestra un auto de lujo, el cual afirma se lo dejó Irma como herencia. De Nigris menciona que el automóvil también le fue enviado con todo y chofér.

"Para todos los que me están preguntando que si me dejó algo la señora [Irma Serrano] y que la herencia... sí, acaba de llegar. Muchas gracias, porque me tomó en cuenta, muy agradecido con lo que me dejaron. Viene con todo y chófer. Gracias, siempre en mi corazón. No me esperaba esto... Parte de la herencia que me llegó..." se le escucha decir a Poncho.

Como era de imaginarse, las publicaciones del regiomontano han desatado los comentarios de todo tipo y por supuesto, los memes.

