Poncho de Nigris se despide de Irma Serrano ''La Tigresa''; desata lo memes

MONTERREY.— Luego de que se confirmara la muerte de Irma Serrano, mejor conocida como ''La Tigresa'' este miércoles 1 de marzo, varias figuras del medio del espectáculo no tardaron en emitir un mensaje en el que reaccionaban a la noticia y enviaban sus condolencias hacia su familia y seres queridos.

Poncho de Nigris, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el fallecimiento de la actriz. Mediante una fotografía y un mensaje, el regiomontano hizo recordar a varios la polémica relación que sostuvo con la también política.

Poncho de Nigris se despide de Irma Serrano ''La Tigresa''

El también conductor de programas del canal Multimedios a través de redes sociales reaccionó a la noticia de la muerte de Irma Serrano "La Tigresa".

Mediante una foto compartida en su cuenta de Instagram y un par de mensajes en Twitter, Poncho de Nigris se despidió de la polémica actriz.

La publicación del exBig Brother de inmediato atrajo la atención de los internautas, pues en dicha imagen el regiomontano se muestra en la cama de Irma, mientras los dos se funden en un cariñoso abrazo.

Esta foto fue acompañada de un mensaje en el que De Nigris reveló que "doña Irma" se fue "dos días antes de su cumpleaños" por lo que en su honor se tomara un tequila.

“QEPD DOÑA IRMA SERRANO. UNA FREGONA DE SUS TIEMPOS, VUELA ALTO 2 días antes de mi cumple. A recordarla con un tequila como le gustaba....”, indicó el regio.

Mientras que en un tuit dedicado a la actriz, Poncho agradeció a "La Tigresa" por sus enseñanzas:

“Un gran legado y buenos aprendizajes de vida con Doña Irma Serrano. Me acaban de informar que acaba de fallecer, mi más sentido pésame a su familia y amigos. Gracias por tantas enseñanza QEPD LA TIGRESA”, escribió el polémica influencer

Un gran legado y buenos aprendizajes de vida con Doña Irma Serrano. Me acaban de informar que acaba de fallecer, mi más sentido pésame a su familia y amigos. Gracias por tantas enseñanza QEPD LA TIGRESA uD83DuDE4FuD83CuDFFBuD83DuDC8E — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 1, 2023

Las publicaciones de Poncho de Nigris hicieron recordar a muchos, el presunto romance que sostuvo con la también cantante.

Es importante mencionar que con la muerte de Irma Serrano, el exintegrante de Big Brother ha cobrado relevancia debido al amorío que tuvieron y que él en varias ocasiones ha afirmado que todo se trato de una farsa, un montaje.

Poncho de Nigris camino a la casa de Irma Serrano "La tigresa" a ver qué saca. pic.twitter.com/aYKOvd9C3R — Said Eduardo (@SaidToscano_) March 1, 2023

Muere la tigresa "Irma Serrano"

En corto, Poncho de Nigris, Pato Zambrano y demás vividores sobre la herencia: pic.twitter.com/L2yV11nwHk — Alejo Valdivia (@AlexValdv) March 1, 2023

Poncho de Nigris yendo en chinga a reclamar la herencia de Irma Serrano porque esas cogidas no serán en vano.

pic.twitter.com/4kmY5XGKYA — El gallito (@Elgalliiito) March 1, 2023

*Se muere Irma Serrano*



Poncho De Nigris en chinga: pic.twitter.com/NZsSnWSI5v — nietzs ???? ??? (@nietzs02) March 1, 2023

Poncho de Nigris y Pato Zambrano encontrándose en la lectura de testamento de Irma Serrano. pic.twitter.com/w65LQdnmwp — Emisario Evo de Metal (@EmisarioGorgojo) March 1, 2023

NI MODO RAZA, YA SE NOS QUEDARON VIUDOS EL PATO ZAMBRANO Y PONCHO DE NIGRIS pic.twitter.com/qR2lj7BXEZ — COSAS DE NORTEÑOS (@CosasDeNortenos) March 1, 2023

¿Poncho de Nigris e Irma Serrano tuvieron una relación sentimental?

Fue a mediados de los años 2000, que con el estreno del reality show "Big Brother" muchas figuras de la farándula se dieron a conocer, entre ellos, Poncho de Nigris, quien tras participar en el programa de Televisa, logró obtener la atención —y protección— de Irma Serrano.

Su amistad como era de imaginarse causó revueló, pues "La Tigresa" le llevaba varios años a De Nigris, aunque eso al parecer no le importaba a Poncho, quien se mostro en varias ocasiones en compañía de la exsenadora de Chiapas. Poncho de Nigris en varias entrevistas ha negado haber tenido una relación con Irma Serrana

¿Pero Poncho de Nigris e Irma Serrano tuvieron una relación sentimental?

La realidad es que el propio regiomontano confesó que ambos acordado fingir un noviazgo por motivos personales.

De acuerdo con Poncho de Nigris, "La Tigresa" le propuso ser "novios" ya que pretendía poner celoso al Pato Zambrano (otro exintegrante de Big Brother), con quien al parecer sí tuvo una relación amorosa, según los rumores. Irma Serrano y el Pato Zambrano si habrían sostenido un relación amorosa

El también influencer en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa "El Minuto Que Cambió Mi Destino", reveló que el romance "fue una estrategia de ella" que de él, pero admitió que obtuvo la atención de los medios.

“Fue estrategia de ella. Ella se clavó con el Pato (Zambrano), vio que funcionó muy bien con la prensa, entró el otro regiomontano, más galán, y dijo ‘De aquí soy’. Me buscó; salí de Big Brother y ella me buscó”, detalló Poncho.

“... Estoy en toda la disposición de darle un abrazo y decirle ‘Gracias y perdón’. Perdón porque estábamos chavos y nos pasábamos de lanza en el aspecto en que dábamos entrevistas y hablábamos… Decía que yo era su novio, pero nunca fuimos novios, era una onda publicitaria”, agregó el regio sobre el acuerdo que sostuvo con 'La Tigresa' y que al final le causó una "enemistad" con la señora, pues ella se terminó enojando con él.

Pero esa no fue la única vez que Poncho de Nigris aclaró su presunta relación sentimental con Irma Serrano. En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el conductor de Multimedios negó haber tenido un romance con "La Tigresa".

De igual manera, relató que en una ocasión la actriz intentó tener relaciones íntimas con él con el pretexto de que eran "novios", pero él no aceptó, incluso tuvo que decirle que era gay para que no insistiera.

“Una vez sí me quiso agarrar la mano, una vez se desnudó. Yo le dije que me gustaban los hombres. Nunca la besé, nunca le di un beso en la boca. No me gusta decir mentiras. Más que la respeté, yo la veía con una abuela porque era grande; imagínate haber tenido relaciones sexuales con ella, yo no lo iba a disfrutar, no estaba enamorado”, le mencionó De Nigris a Yordi.

