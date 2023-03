Tania Rincón y su esposo Daniel Pérez anunciaron su divorcio luego de 16 años juntos y 11 de casados; la pareja tiene dos hijos pequeños, Patricio de 6 años y Amelia de 2 y aunque en el comunicado que dieron en redes sociales afirmaron que fue una decisión que ambos tomaron, la presentadora está siendo fuertemente relacionada con Marc Crosas, exfutbolista y su compañero en Televisa durante la cobertura del mundial de Qatar 2022.

Cabe mencionar que la separación de Tania Rincón y su esposo llega tan solo unos días después que la de Andrea Legarreta y Erik Rubín y aunque hay quienes afirman que es por el rating del programa, las conductoras de "Hoy" han negado dicha versión y han pedido empatía y respeto tanto para ellas como para su familia.

Tania Rincón y Marc Crosas.

¿Tania Rincón le fue infiel a su esposo con Marc Crosas?

Recordemos que Tania Rincón y Marc Crosas fueron parte del equipo de conducción que Televisa mandó al mundial de Qatar 2022. La conductora y el exfutbolista español se fueron cinco semanas para cubrir la máxima fiesta del fútbol y aunque no era la primera vez que ella viajaba a una copa del mundo sin su familia, tal parece que en esta ocasión les afectó más, pues incluso Tania pasó su cumpleaños en Qatar y ahí mostró que su esposo, Daniel Pérez, le mandó un bello arreglo de flores para que no pasara desapercibido su día.

Tras el anuncio que hicieron ambos y luego de que Tania Rincón hablara de su separación este miércoles en el programa "Hoy", internautas en redes sociales expusieron que Marc Crosas habría sido el tercero en discordia; como pruebas de la supuesta infidelidad de la presentadora a Daniel Pérez, exhibieron varias fotos y momentos en los que se les notó muy cercanos y con una muy buena química.

Cabe mencionar que el pasado 9 de enero, fue cumpleaños de Marc Crosas y Tania Rincón decidió dedicarle una publicación en Instagram con un cariñoso mensaje que expresaba "la buena amistad" que mantienen; el post fue acompañado de varias fotos juntos, por lo que esto despertó aún más las sospechas de una posible infidelidad a su esposo.

El exfutbolista no tardó en responder a la publicación de la conductora de Hoy y también le dejó unas palabras muy emotivas en redes sociales.

Por supuesto que los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar y en la publicación así como en Twitter, varios tacharon de infiel a Tania Rincón mientras que Marc Crosas sería el tercero en discordia. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el futbolista se ve involucrado en una polémica de este tipo, pues en meses pasados fue captado con Ana Araujo la aún esposa de Pablo Lyle, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por homicidio involuntario y aunque ella no dio ningún tipo de declaración, él reveló que solo eran muy buenos amigos.

Ay no, no,no!! Este CALENTAMIENTO GLOBAL está haciendo estragos en las parejas uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31 Dicen, dicen que el motivo por el que TANIA RINCÓN decidió separarse de su esposo DANIEL, es porque hay un TERCERO EN DISCORDIA, al parecer el FLECHAZO se dió en el MUNDIAL DE QATAR... pic.twitter.com/F0YOQx86UH — Doña Carmelita (@CarLon_2020) March 1, 2023

A mi no me mienten, algo paso en Qatar con Marc Crosas y Tania Rincón. Se súper notó en los stories. — Pat (@eldeaqui) March 1, 2023

Tania Rincón niega infidelidad a su esposo con Marc Crosas

Tras las declaraciones que dio en Hoy sobre su separación de Daniel Pérez, Tania Rincón no pudo evitar romper en llanto y aseguran que ha sido un proceso difícil, sin embargo, afirmó que ambos seguirán teniendo un vínculo para toda la vida y un amor profundo el uno al otro, pues tienen dos hijos en común que siempre han sido y serán su prioridad.

Palabras de Tania Rincón durante el programa Hoy, hablando sobre la separación que hizo pública anoche. pic.twitter.com/hqyoyKxrbj — Pablo Chagra (@pablo_chagra) March 1, 2023

Tania Rincón Habla de su separación en el @programa_hoy pic.twitter.com/yv1jdbWbfn — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) March 1, 2023

A su salida del matutino, Tania Rincón fue abordada por los medios de comunicación y ahí negó que haya un tercero en discordia dentro de su separación.

"No, por eso, por eso solo que venga de mi cuenta es lo oficial, ya lo demás es puro invento, una cosa de mala leche", explicó.

Asimismo, reveló que aún no hay ningún trámite de divorcio y que agradecía las muestras de preocupación pero todo lo que tenía que decir ya estaba dicho.

"Les agradezco la preocupación para ya dije todo lo que tuve que decir. Jamás va a ser fácil, pero lo estamos haciendo con mucho amor, una decisión en conjunto, entonces, pues, la verdad es que acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia y eso siempre ayuda".