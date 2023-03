Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias: Así fue su historia de amor y sus ''infidelidades''

Galilea Montijo confirmó su separación de su esposo, Fernando Reina Iglesias luego de 11 años de matrimonio. La conductora rompió en llanto en pleno programa de "Hoy" y reveló que no dará más declaraciones al respecto. Sin embargo, enfatizó que su ahora expareja será un amigo para toda la vida y que su divorcio fue de común acuerdo.

Cabe mencionar que Galilea Montijo era conocida como "la novia fugitiva", porque en cuatro ocasiones había recibido anillo de compromiso (de Roger Torres, Cuauhtémoc Blanco, Gilberto Sobrero y Jorge Krasovsky) y en ninguna llegó siquiera cerca del altar, pero fue hasta que conoció al político Fernando Reina cuando dio el "Sí, acepto". Esta es su historia de amor y sus presuntas infidelidades.

Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias anunciaron su separación.

Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias: Así fue su historia de amor

Su encuentro se dio en 2010, durante un viaje de la producción de "Hoy" al puerto de Acapulco, en ese entonces Fernando Reina era regidor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez y secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano y vocal de la Comisión de Turismo y Haciendo, motivo por el cual le tocó darles la bienvenida al lugar y fue presentado a Galilea, con quien desarrolló una buena amistad con el paso de los días, relación que no prosperó a más porque en ese momento él estaba comprometido con otra famosa y ella estaba saliendo con alguien más.

Fue vísperas del Año Nuevo de 2011, cuando Galilea recibió un mensaje del político, en el cual además de desearle un buen inicio de año, también le comunicaba que no se había casado y ella le respondió que tampoco había seguido con sus propios planes de boda, entonces quedaron de verse y a partir de ese momento el amor creció entre ellos.

Fue tan arrollador lo que sintieron, que a tan sólo tres meses de haber iniciado su relación se comprometieron en secreto, entonces Galilea comenzó a planear su boda civil en Acapulco, disfrazando el evento como una fiesta por su cumpleaños. Un día antes del gran día, la conductora descubrió que estaba embarazada de su primer hijo, lo que le agregó más emoción a la boda.

"(Fernando) llegó un día y me dijo, 'pues yo me quiero casar contigo pero no te voy a dar anillo, porque creo que el anillo es el problema, creo que esa es la maldición y vas a correr', yo también dije, pues puede ser eso, a lo mejor la maldición conmigo es el anillo", compartió Galilea en su momento.

Fue el 6 de agosto de 2011 cuando se llevó a cabo el enlace, pero fue hasta que llegaron los invitados al lugar del evento, ubicado en una exclusiva zona del puerto, que se dieron cuenta de que estaban asistiendo a una boda, que fue considerada como todo un acontecimiento.

La pareja dio la bienvenida a su primogénito Mateo el 23 de marzo de 2012, el pequeño vio la luz en la ciudad de Miami, Florida, llenando de amor a su madre y de emoción a su padre, quien ya tenía dos hijos (Claudio y Alexis) de su anterior matrimonio con Paola Carus Contreras, quien lleva una excelente relación con Galilea.

Dos años después Galilea y Fernando renovaron sus votos, en una divertida ceremonia en Las Vegas, Nevada, donde tanto los esposos como sus invitados, lucieron atuendos de los 50, 60 y 70. Durante los años que siguieron a este matrimonio, la propia Galilea dijo que no faltaron los problemas y tropiezos, los cuales supieron resolver y salir adelante como todo matrimonio que se ama.

Estas fueron las presuntas infidelidades de Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias

En diciembre de 2020, el político del PRI y la conductora de "Hoy" enfrentaron los rumores de una supuesta infidelidad cometida por él y hasta se habló de una paternidad no reconocida.

Fue Jorge Carbajal quien informó en su canal de YouTube que Fernando Reina Iglesias le habría sido infiel a Galilea Montijo y que incluso tenía un hijo fuera del matrimonio.

"Durante mucho tiempo cada uno ha andado por su lado haciendo cosas, nos dicen que, supuestamente, Fernando Reina le había puesto los cuernos a Galilea Montijo y consecuencia de esos cuernos había tenido un hijo, obviamente fuera del matrimonio, muy chiquito el chamaquito", mencionó el periodista.

Fernando Reina Iglesias recurrió a su cuenta de Instagram donde aclaró todo y negó que tuviera un hijo fuera del matrimonio, además de que descartó el engaño hacia la presentadora.

Mientras que en marzo de 2022, se dijo que Galilea Montijo estaba a punto de divorciarse por una supuesta infidelidad por parte de ella con su compañera Maca Carriedo.

Desafortunadamente, desde el año pasado comenzaron a sonar los rumores de que la famosa pareja estaba pasando por una crisis matrimonial y justo cuando cumplieron su onceavo aniversario ambos se dedicaron románticos mensajes de agradecimiento y amor mutuo en sus cuentas de Instagram.

Fue hasta el día de hoy la también actriz anunció su divorcio, asegurando que se ha dado de manera amistosa y en los mejores términos por el bien de su hijo Mateo.