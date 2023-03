“Scream VI” hace honor a sus cinco primeras entregas

El miedo es permanente cuando Ghostface anda suelto por las calles. Al ser hija del asesino original de “Scream” (1996), Samantha Carpenter (interpretada por la mexicana Melissa Barrera) es el nuevo blanco del criminal enmascarado.

En “Scream VI”, ya en la cartelera de cines mexicanos, ella será el hilo conductor de la historia, y por más que quiera escapar ninguna persona cercana estará a salvo.

Los codirectores Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin regresan tras la triunfante “recuela” de “Scream” del año pasado y cuentan de nuevo entre sus productores con William Sherak, Paul Neinstein, James Vanderbilt —quien ha vuelto a escribir el guión junto a Guy Busick—, como uno de los productores ejecutivos de esa película y Chad Villella (con quien los directores dirigen el colectivo cinematográfico Radio Silence).

¿Cómo han cambiado las reglas de una película de “Scream”

Tyler Gillett (codirector): “Hay ingredientes que tienen que estar presentes para que una película sea una película de ‘Scream’. Pero una de las cosas realmente emocionantes desde el punto de vista creativo es que tal vez la regla número uno de una película de ‘Scream’ es que ¡no tiene que seguir las reglas!

Esta nueva película está ambientada en Nueva York. ¿Qué te da esa ubicación?

James Vanderbilt (escritor): “Para ‘Scream’ volver a Woodsboro fue un gran problema, así que para esta nueva entrega quisimos hacer algo diferente. Nos emocionamos mucho desde el principio acerca de lo que una ciudad aportaría a la franquicia y cómo podríamos construir diferentes secuencias de miedo. La última película fue lo que llamamos una “recuela” y cuando haces algo así, es tocar un poco los éxitos, volver al núcleo de lo que Wes Craven y Kevin Williamson hicieron en sus películas originales.

¿Qué hay en esta nueva entrega de la cultura pop ?

Matt Bettinelli-Olpin (codirector): “La última fue muy específica en una cosa. En ‘Scream 6’ también se trata específicamente de una cosa, pero, sin revelar nada, se le da la vuelta a lo que eso es. Así que incluso la forma en que todo se revela es una subversión. Y corta hasta la médula.

¿Qué aprendiste al matar a Dewey en la última película y cómo reaccionó el público?

Matt Bettinelli-Olpin: “¡Lo que aprendimos al hacer eso es a no leer sus mensajes directos! (risas). No, lo que honestamente aprendimos es que a la gente le importa la franquicia. La tienen muy cerca de su corazón. Entonces, con cada elección que hacemos, no podemos ser impertinentes con ella. Tenemos que probarlo en batalla, debatirlo creativamente y asegurarnos de que estamos tomando la decisión correcta para la franquicia, para que podamos continuar con el legado de Wes Craven y Kevin Williamson. Se trata de que nos mantenemos fieles a eso. Y, ya sabes, crearon esa idea de ¡que de vez en cuando un personaje que amas podría no estar en la próxima película! Y eso es muy importante, tener esas apuestas, para que realmente te importen estos personajes. Al final del día, la vida es vulnerable; hay una preciosidad en ello. Queremos asegurarnos de capturar eso en cada escena. No se trata solo de las muertes y la acción, ¡aunque tenemos mucho de todo eso! Eso es lo que hace a una película de Scream: todos esos elementos, pero también ese nivel de que esto nos importe.

Tyler Gillett: “Es una distinción interesante porque debería doler. Si no duele, entonces no importa. Pero hay grados. En las primeras cuatro entregas de Scream la muerte se maneja con un poco de cinismo. Y, obviamente, eso es parte del mundo ‘Scream’, ¿verdad? Tienes que ser capaz de matar a un personaje y hacer que la película siga siendo divertida. Por lo tanto, debe encontrar formas de recuperar ese tono. Pero nosotros, Guy (Busick) y Jamie (Vanderbilt) realmente queríamos lidiar con esas situaciones. No se habla de Tatum (Rose McGowan, la hermana asesinada de Dewey de la primera película) en ninguna de las otras películas. Así que quisimos que su muerte fuera parte de la historia de Dewey en la quinta película. Para nosotros era importante que los personajes importaran, que lidiáramos con su pérdida de una manera importante. La muerte de Dewey es parte de esa película, en la medida en que todos todavía lidiamos con el dolor de esa elección. Eso no solo es valioso emocionalmente hablando, sino que honras a esos personajes dejándolos existir en la forma en que otros personajes lidian con su pérdida”.

Hay una verdadera familia de actores y directores de “Scream” que se ha construido a lo largo de los años. ¿Cómo es tener que matar a algunos de esos miembros de la familia?

William Sherak: “Creo que todos entienden que estas son las reglas de estas películas. Ya sea que termines siendo el asesino o un sobreviviente, todo es maravilloso. También es un verdadero honor ser asesinado en una de estas películas...”. Alguien que casi muere en “Scream 4” fue Kirby. ¿Cuándo decidieron que querían traerla de vuelta?

Tyler Gillett: “Pensamos que sería muy divertido poner a Kirby en “Scream 5”. Así que hablamos con Hayden (Panettiere) hace tres años, sin embargo, sentimos que, debido a que ya estábamos en la preproducción (de esa película), hacer eso lo convertiría en algo más como, '¡Hey, mira, es Kirby!’, es solo un cameo divertido. Por tal motivo decidimos que, por muy tentador que fuera, debíamos esperar, esperar que la película funcionara y que pudiéramos hacer otra para poderla traer de vuelta como un personaje completo. Así que pusimos el pequeño huevo de Pascua en Scream (el nombre de Kirby en el teléfono de Dewey), haciéndole saber a la audiencia que todavía estaba viva”.

Matt Bettinelli-Olpin: “La forma en que se ha desarrollado Kirby es fundamental para nuestro tema principal, que es cómo lidias con situaciones traumáticas. Kirby ahora está a 10 años de lo que sucedió en Woodsboro, por lo que está un poco más avanzada en la forma en que lo procesó en comparación con los personajes que regresan de nuestra última película. Tenemos una gran escena con ella en donde dice explícitamente lo que estaba pensando después de todo lo que le sucedió. Y ese es el núcleo de lo que queríamos explorar con esta película: ¿cómo superan las personas estas situaciones horribles y continúan con sus vidas? Kirby es un ejemplo perfecto de ese tema”.

Tyler Gillett: “Además, fue la oportunidad de trabajar con Hayden. Ella es increíble. La franquicia Scream es responsable de muchos actores y personajes jóvenes increíbles. Pero Kirby es uno de esos que sobresale porque Hayden es sumamente magnética. Pronunció ese monólogo (en Scream 4) en sólo dos tomas. ¡Dos tomas! Obviamente, Mindy, interpretada por Jasmin Savoy Brown, es nuestra enciclopedia (de películas). Así que hay una escena maravillosa con los dos en la que obtienes ese viejo sabor de Kirby en una interacción realmente divertida y asombrosa”. Ghostface ha sido un gran ícono de terror durante casi 30 años. ¿Qué aprendieron sobre el personaje cuando estaban haciendo esta película? Matt Bettinelli-Olpin: “En ésta realmente nos estamos inclinando hacia la mitificación de Ghostface. Esa idea de cómo las películas son mitos modernos y cómo nosotros mismos la perpetuamos al hablar de un ser casi de otro mundo, a partir de algo tan humano. Ghostface es humano, siempre. Pero hay algo en ese personaje que resulta mítico. No es simplemente alguien que lleva el disfraz, es algo más. Sé que algunas personas ven estas películas como: ‘Ese es fulano de tal y ese es fulano de tal en la máscara’. Esa es una forma divertida de verlos. Pero cuando simplemente te sientas y tienes la experiencia, Ghostface es un personaje singular, que causa caos y estragos. Y cómo se ha convertido en “Scream VI” es una especie de guiño a “Scream 2”, que es esta idea de que ahora Ghostface ha impregnado nuestra cultura pop y es parte del tejido de nuestra vida cotidiana. Eso es muy interesante porque es algo que hacemos, con gente buena y mala, en la cultura en general. Así que hacer eso con un villano y subir el tono al máximo fue muy divertido”. Chad Villella (productor ejecutivo): “Lo especial de que Ghostface sea un villano que existe dentro del mundo de la película es que realmente te permite demostrar que podría ser cualquiera. Esto no es como otras películas. Ghostface no es como Freddy Krueger, donde solo hay uno de ellos y no existen en ningún otro lugar. Los disfraces de Ghostface son frecuentes. El personaje está en todas partes”.

Matt Bettinelli-Olpin: “Para Ghostface, en la última película, se trataba de las cosas físicas. En esta nueva entrega, la forma en que nosotros y Max (Laferriere, el doble y actor de la máscara) lo abordamos fue más como una actuación. Era menos técnico, sobre tener que golpear este lugar y apuñalar aquí, y más sobre la emoción de ello. ¿Por qué está pasando? Tyler Gillett: “En todas estas películas, Ghostface es un vehículo para cualquiera que sea el miedo contemporáneo del momento. Con Max, había algo tan intrépido y confiado en cómo se movía con ese disfraz. Lo que finalmente acaba surgiendo es un personaje tan descarado e implacable, tan físico e imponente que hace que los espacios públicos sean aterradores. Eso es lo que logramos ambientándolo en Nueva York. Nuestros espacios públicos son espacios aterradores ahora. Este Ghostface es una representación de eso, una fuerza que se siente imparable y puede aparecer en cualquier momento. Por mucho que los ‘Ghostface-ismos’ sean una cosa, como la inclinación de la cabeza y la limpieza del cuchillo, también hay espacio para que sea distinto. En esta película, Ghostface da miedo de una forma única en la franquicia”. ¿En qué momento le revelas al elenco quién es Ghostface en la película?

James Vanderbilt: “Esta vez jugamos diferente. En la última película (“Scream”), nadie tuvo el tercer acto, salvo los personajes heredados, a quien se los dimos hasta casi la mitad del rodaje. En el caso de ‘Scream 6’, los personajes heredados son todos los que regresan de ‘Scream’. Entonces, a todos ellos sí se los dimos. Ya después, justo antes de filmar, dejamos participar a resto de los actores. Y lo hicimos de una manera bastante asombrosa. Para el actor o actores que terminaron siendo los asesinos, durante las pruebas de vestuario sacamos a relucir sus diferentes looks para que se los probaran. Una vez que acabaron, les dijimos: ‘Tenemos un disfraz más en el que debemos asegurarnos de que encajes...’ ¡Y entrábamos con el disfraz de Ghostface!

William Sherak: “Ayuda que a la gente de estas películas realmente les encanten estas películas. Mason Gooding (quien interpreta a Chad) escribió su tesis universitaria sobre Scream! Hay un trabajo final suyo en él. Jack Champion (que interpreta a Ethan) es otro gran fanático. Cuando era un niño de 17 años, llamó a sus representantes y les dijo que quería ser parte de una película de Scream”.

James Vanderbilt: “De lo que la gente no habla mucho cuando se trata de estas películas es de los buenos misterios que son. El primer Scream es uno de los mejores misterios de asesinatos cinematográficos jamás realizados, sin duda. Es una película muy buena. Dentro de todo el caos que está ocurriendo, tienes que escribir un gran misterio, con grandes sospechosos. Y un gran misterio es aquel en el que, en un momento dado, cualquiera puede ser el asesino. Es por eso que todos estos personajes son tan importantes”. Se ha hablado de que Ghostface no sólo usa un cuchillo en el tráiler, sino que se le ve también con una escopeta.

Chad Villella: “ Ghostface siempre ha sido astuto con lo que usa para matar a la gente. Ha matado gente con una puerta de garaje y una máquina de fax. ¡Él usa lo que está alrededor!”.

Tyler Gillett: “Esa escena es un ejemplo perfecto de todo lo que hemos dicho. Por mucho que éste siga siendo el viejo Ghostface y el cuchillo sea el arma utilizada en todo momento, a este Ghostface no le importa. Se trata poco de tocar los grandes éxitos y más en hacer el trabajo”.

Matt Bettinelli-Olpin: “Al igual que las otras películas de ‘Scream’, en ésta también existe en una realidad realzada. Pero dentro de esa realidad, este Ghostface aprovechará todas las oportunidades. Siempre hay un nivel de juego en Ghostface, jugando ajedrez tridimensional con todos estos personajes. Siempre está por delante de todos. Pero este Ghostface también está preparado para enfrentarse a cualquier situación y hacer lo que sea necesario. Este Ghostface no tiene miedo de romper los huevos”. William Sherak: “Lo que también les diré sobre ese tráiler es que cuando se lanzó, todos los niños que matamos en la última película escribían al grupo de Whatsaap de Scream y decían: ‘¿Puedo volver? ¡Seré el gemelo malvado de mi personaje!’”. Kevin Williamson ha descrito “Scream VI” como “una reinvención”. ¿Por qué? James Vanderbilt: “En primer lugar, quiero decir que a nivel personal no hay nada más increíble y surrealista que a Kevin Williamson le encante tu película. Tan pronto como dijo eso, yo pensé: '¡Sí, estoy bien!’”.

William Sherak: “Kevin es maravilloso y esta franquicia es una gran parte de su vida. Está entusiasmado con el lugar al que hemos llegado. Ha sido un gran apoyo para nosotros.

¿Es este el final?

Tyler Gillett: “Tienes que darlo todo en el campo. No tiene sentido retener nada. Y no hemos retenido nada”.

Matt Bettinelli-Olpin: “Tratamos todas nuestras películas como una experiencia cinematográfica singular, que se sostienen por sí mismas como un pensamiento completo. Somos firmes creyentes de que las películas deben ser películas. Deberían terminar una historia”.