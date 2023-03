Siddharta, novio de Yuya, fue acusado de abuso en la marcha del 8M; víctima da detalles

Siddharta, famoso cantante y novio de Yuya, fue acusado de abuso sexual por una joven que hasta el momento se mantiene anónima.

Fue durante la pasada marcha del 8M que la foto de Siddharta apareció en el tendedero feminista; la víctima acompañó la imagen con una fuerte frase que le dijo el cantante y el año en el que ocurrió todo, que fue en 2018. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Siddharta, novio de Yuya, fue acusado de abuso en la marcha del 8M.

Siddharta, novio de Yuya, es acusado de abuso sexual; revelan detalles

A través de la cuenta de Instagram @basta_del_abuso_2, la chica señaló que, durante una de las marchas por el 8M pegó "con mucho miedo",una foto de Siddharta y algunas de las cosas que supuestamente le dijo.

Asimismo, reveló que en 2018 tuvo relaciones sexuales con el artista, pero el momento se volvió incómodo por una serie de propuestas que el cantante de 45 años le sugirió.

"En 2018 acudí a un concierto de Siddhartha, acabó y fuimos al after. Entramos a su habitación juntos y empezamos a tener relaciones, (pero) hubo un punto en el que no me sentía cómoda porque insistía mucho en 'metérmela por el cul*'".

De acuerdo con su declaración, la joven comentó que le pidió al novio de Yuya que se detuviera pero él insistió; ella tuvo que fingir en todo momento por miedo.

"Le dije que ya no quería y me dijo que solo lo dejara acabar. (...) Estaba en shock. Al momento de hacerlo (fingir) me dijo '¿ves como sí te está gustando?'. Terminó y me fui. Incluso me preguntó si estaba bien, porque nadie le había dicho que no -supuestamente-".

Siddharta, novio de Yuya, fue acusado de abuso en la marcha del 8M.

PAREJA DE YUYA ACUSADO DE VIOLACIÓN! uD83DuDE31uD83DuDE31 Fue este pasado 8 DE MARZO que una mujer que participó en la marcha para conmemorar el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER denunció con una FOTOGRAFIA al cantante y productor musical SIDDARTHA, pareja y padre del hijo de la famosa INFLUENCER... pic.twitter.com/jUSeqKmKvz — Doña Carmelita (@CarLon_2020) March 10, 2023

¿Acusación de abuso a Siddharta es una broma?

Dentro de los comentarios de dicha la publicación apareció el comentario de una cuenta identificada como @mar.yolii01, la cual aseguró que esas palabras fueron escritas por una amiga suya, la cual "está mintiendo" y haciendo una "broma de mal gusto" sobre Siddhartha, pues incluso reveló que ha intentado hacerlo con diferentes artistas.

"Voy a ser breve, la verdad es que mi amiga, quien supuestamente tuvo relaciones con Jorge Siddhartha. Está mintiendo. De hecho hizo ese tipo de broma de mal gusto, cosa que también hizo varios carteles con diferentes artistas. Ella no pasó por una situación así y espero que no la pase, gracias a su ignorancia varias chicas pagaremos el precio, al rato que le pase algo, dios no lo quiera, ya no le van a creer. Cabe aclarar que yo no idolatro a ese tipo, ni me gusta. Ni lo oigo. Ni lo conocía".