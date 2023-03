La ceremonia 95 de los Óscar va por nuevas audiencias

Todo está listo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, para acoger la 95a. edición de los premios Óscar, una ceremonia pensada para atraer nuevas audiencias —sobre todo jóvenes— y en la que películas como “Everything, Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo)”, “The Fabelmans (Los Fabelmans) y “The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla)” aspiran a encumbrarse como las mejores.

Hay una categoría en la que por primera vez, desde 1935, los cinco postulados a Mejor Actor son todos debutantes en los Óscar. Las predicciones apuntan a Brendan Fraser como favorito para alzar la presea por “The Whale (La ballena)”, le siguen Austin Butler por “Elvis” y Colin Farell “The Banshees of Inisherin”. Los otros dos aspirantes son: Bill Nighy (Living) y Paul Mescal (“Aftersun”), con 27 años.

A Brendan Fraser no le importa que la gente haya calificado su actuación en “The Whale”, de Darren Aronofsky, en la que interpreta a un obeso profesor universitario recluso llamado Charlie como “un regreso”. Pero no es la palabra que elegiría.

“Si acaso, esta es una reintroducción más que un regreso”, dijo Fraser. “Es una oportunidad para reintroducirme en una industria, que no creo que me haya olvidado como se dice. Nunca he estado tan lejos”.

Diversas en sus orígenes, en sus carreras y también en los papeles por los que están postuladas. Así son las cinco candidatas a Mejor Actriz: Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Yeoh, Michelle Williams y Cate Blanchett, quien parte como favorita tras haberlo ganado casi todos los premios.

Cinco papeles muy distintos interpretados por cinco actrices con orígenes diversos: una latina (De Armas), una asiática (Yeoh), una británica (Risenborough), una australiana (Blanchett) y solo una estadounidense (Williams).

Desde que “Tár” fuera estrenada en el pasado Festival Internacional de Venecia, no han parado de lloverle premios y elogios a Cate Blanchett —quien ya tiene dos Óscares—, pilar de un drama psicológico que no tuvo tanto éxito en salas.

La carrera por el Óscar a la Mejor Dirección se resolverá mañana, pero ya parece contar con claros favoritos, un dos contra uno entre Daniel Kwan y Daniel Scheinert por la sorpresa de la temporada, “Eveything Eveywhere All at Once”, y Steven Spielberg por “The Fabelmans”.

Spielberg aspira a su tercera estatuilla como director —la ganó por "Schindler's List— y “Saving Private Ryan— y llega a la gala con otro gran reconocimiento como realizador, el Globo de Oro.

Pero “Los Daniels” han derrotado ya al “Rey Midas” de Hollywood en los Critics Choice Awards y el Sindicato de Directores y el Spirit del cine independiente. De hacerse con el Óscar, Spielberg —de 76 años— se convertiría en el tercer cineasta en tener tres galardones a Mejor Director junto con Frank Capra y William Wyler.

El premio también lo disputan el director irlandés Martin McDonagh (“The Banshees Of Inisherin)”, el californiano Todd Field (“Tár”) y el sueco Ruben Östlund (“Triangle Of Sadness”), todos postulados por primera vez.