Premios Óscar 2023: Brendan Fraser se alza como Mejor Actor

CIUDAD DE MÉXICO.- La crítica lo adelantaba y esta noche se cumplió, Brendan Fraser, a sus 54 años, se convirtió en el Mejor Actor gracias a su papel en "La Ballena", cinta donde interpretó a un maestro homosexual de más de 200 kilos que, tras la muerte de su pareja, intenta salvar la relación con su hija.

Fans, colegas y asistentes a la ceremonia del Oscar, ovacionaron al actor cuando su nombre fue pronunciado como el único ganador a la estatuilla de Mejor Actor protagónico, el cual recibió con lágrimas en los ojos y una emoción que traspasaba la pantalla.

"Le agradezco a la Academia por este honor y a nuestro estudio por hacer una película tan atrevida, estoy agradecido con Darren por arrástrame para hacer "La Ballena", dijo Fraser con la voz entrecortada. El protagonista de cintas como "La Momia" también recordó la polémica que lo enterró por varias décadas.

El actor, desaparecido de la industria desde hacía años tras haber protagonizado éxitos de acción en los noventa como "George of the Jungle", ha regresado por todo lo alto con este papel, el de un profesor de inglés con obesidad mórbida que trata de ganarse el favor de su hija en los días más agónicos de su vida.

Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, Fraser recogió este premio agradeciendo al director de la película, Darren Aronofsky, por haberle dado el papel de su vida y por embarcarle en este "barco con la ballena", en alusión al título de la película.

"Empecé en este negocio hace 30 años y la cosas no me cayeron fácilmente, pero si había una facilidad que no valoré en su momento hasta que se detuvo y quiero dar la gracias por este reconocimiento", agregó.