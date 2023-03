''Todo en todas partes al mismo tiempo'', la gran ganadora en los Óscar 2023

LOS ANGELES.— La comedia metafísica de multiversos “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo” puso sus dedos de hot dog sobre el premio mayor de Hollywood el domingo, llevándose el Óscar a mejor película en los 95 Premios de la Academia, junto con premios para los actores Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis.

Aunque estaba a mundos de distancia de ser el clásico señuelo para los Oscar, el ballet anárquico de Daniel Kwan y Daniel Scheinert con bagels, rocas de ojos saltones y una desordenada auditoría fiscal emergió como un improbable peso pesado de los Premios de la Academia.

El éxito independiente, el segundo filme ganador del estudio A24 como mejor película después de “Moonlight” (“Luz de luna”), ganó siete premios Óscar en total.

Cincuenta años después de que “The Godfather” (“El Padrino”) ganara en los Oscar, “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo” triunfó con una experiencia inmigrante muy diferente.

Este es el segundo largometraje de The Daniels, como se conoce al dúo de cineastas, mezcla ciencia ficción y realidades alternativas en la historia de una mujer ordinaria, dueña de una lavandería.

Esta aventura fantástica sobre una superheroína familiar de origen chino (Michelle Yeoh) que trata de salvar al mundo viajando por universos paralelos cautivó a gran parte del público este año.

Además de la de mejor película, "Everything Everywhere All at Once" se embolsó otras 7 estatuillas: mejor dirección, mejor actriz, montaje, guion original, actor secundario y actriz secundaria.

“Everything Everywhere All at Once”, estrenada en marzo de 2022, ayudó a revivir los cines especializados en filmes de autor después de dos años de pandemia, acumulando más de 100 millones de dólares por venta de boletos.

Y a pesar de las escasas expectativas iniciales para su llegada a los Oscar, derrocó tanto a éxitos de taquilla como “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: La forma del agua”) como a favoritas de la crítica como “Tar” y “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”).