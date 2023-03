Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos en Hoy; rompen en llanto por su ruptura

Hace unas semanas Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaron su separación tras 22 años de matrimonio y aunque desde el principio comenzaron los rumores de infidelidad por parte de ambos, ahora el cantante y la conductora reaparecieron juntos en "Hoy" y hablaron sobre su ruptura.

Recordemos que el exintegrante de Timbiriche fue relacionado con Apio Quijano luego de unos polémicos vídeos en los que aparecen supuestamente besándose, incluso varios señalaron que el cantante de Kabah como el tercero en discordia pese a que él negó todo; por otro lado, a Andrea la relacionaron fuertemente con Christián de la Fuente, pues ambos han mostrado una gran química juntos.

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos y lloran por su separación

Este lunes, durante la emisión de Hoy, Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al aparecer juntos en el programa. El cantante apareció con su hija Mía Rubín para hablar sobre su "Cumbia Machine Tour" y ahí aprovechó para hablar sobre su separación y mandar un mensaje al respecto.

“La parte complicada es cuando lo haces público y entonces entran las teorías de todo mundo, pero al final muy afortunados porque hemos recibido mucho amor; en verdad nuestros amigos y nuestra familia nos han hecho sentir muy afortunados."

Así fue el reencuentro entre Erik Rubín y Andrea Legarreta en Hoy pic.twitter.com/FiKVU8zew9 — Lo + viral (@VideosVirales69) March 13, 2023

Sin embargo, tras dichas declaraciones, Andrea Legarreta entrevistó a Erik Rubín para una sección del programa llamada "La Tina". la cual tiene el objetivo de descubrir los secretos más personales e íntimos de los famosos.

Ahí, la conductora de "Hoy" le preguntó cuáles eran sus tres deseos y él respondió que es muy afortunado porque siente que ha cumplido todos sueños, empezando por tener una familia, la cual ella le había dado y para él, no hay nada más hermoso que eso. Andrea comenzó a llorar mientras el cantante, con voz entrecortada, continuaba diciéndole lo que pensaba al respecto.

Tras varias preguntas, Legarreta decidió también hablar un poco más sobre su separación y cómo han llevado este proceso actualmente, pues aunque no es nada fácil, saben que es por el bien de ellos y de su familia.

"Quisiera agradecerle a la gente porque es un buen momento para nosotros hacerlo, porque en medio de lo que puedan decir sí hay mucho amor y hay mucha gente que le cuesta aceptarlo... no puedes dejar de amar a una persona que te dio lo más bello de tu vida, los momentos más hermosos y que no lo entiendan eso ya no es problema de nosotros, es problema de ustedes. Gracias a los que nos han dado mucho amor”

Asimismo, Erik Rubín reiteró que su separación no es definitiva aún, pues es un ejercicio que les recomendaron y que ambos consideraron que era tiempo de hacerlo, por lo que "la moneda está en el aire", mencionaron, y cualquier cosa puede pasar, tanto si regresan como si se divorcian de manera oficial.

“Estamos en un ejercicio que nos sugirieron, bueno desde hace tiempo no lo habían sugerido, pero llegó el momento en el que pensamos que ya era lo correcto y estamos seguros de que vamos a estar bien porque hay mucho amor de por medio y precisamente esto nos va ayudar a pensar el dónde estamos parados y a lo mejor reformular ciertas piezas que se pueden poner en el camino. Nosotros nos dimos cuenta de que hay un gran amor y podemos ser grandes amigos”.

Erik Rubín revela que Andrea Legarreta es su princesa tibetana

Andrea Legarreta también le cuestionó si había imaginado alguna vez cómo es la "Princesa tibetana", nombre de uno de sus más grandes éxitos, y aunque Erik Rubín confesó que no la realizó pensando en ella, sí comentó que sin duda sería como ella, por lo que ante millones de televidentes aseguró que la conductora es su princesa tibetana.

“¿Alguna vez te imaginaste físicamente a la Princesa Tibetana?”, preguntó Andrea Legarreta,... “Claro que sí, ya la conocía desde joven. Ya te conocía, no eras pero si me gustabas, por lo que te visualicé no nada más en el cristal”, finalizó.

Ante estas declaraciones la presentadora se mostró muy conmovida y no pudo evitar las lágrimas, sin embargo, quedó demostrado que entre la pareja aún hay mucha química, amor y cariño.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: “O estamos en un nuevo nivel donde las mujeres también ‘facturan’ el divocio o esto es un show y nos dieron atole con el dedo”. “Fue muy lindo lo de la Princesa Tibetana, pero me alarma que romanticen así el divorcio”. “Mis papás casi se matan, me alegra que ya son otros tiempos”, externaron.