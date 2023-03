Lamentan que Ignacio López Tarso no apareciera en el In Memoriam de los Óscar 2023

MÉXICO.- La noche de ayer domingo las estrellas más grandes de Hollywood se reunieron en el Teatro Dolby de Los Ángeles para presenciar una de las galas más importantes del mundo del cine, la entrega de los Premios Oscar 2023, como cada año se realizó el homenaje a quienes ya no están, momento que generó enojo entre los internautas mexicanos ya que no incluyeron a Ignacio López Tarso.

El encargado de introducir el segmento este año fue John Travolta quien, entre lágrimas, recordó a una de sus más cercanas amigas en la industria: Olivia Newton-John. Mientras que Lenny Kravitz se encargó de musicalizar el In Memoriam, donde recuerdan a los actores, actrices, escritores y directores que se adelantaron en el camino.

Ignacio López Tarso falleció el 11 de marzo a sus 98 años de edad, justamente un día antes de la ceremonia.

Que uno de los máximos actores mexicanos no apareciera en el In Memoriam generó mucha inconformidad entre los internautas que lamentaron que la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood no dijera nada sobre la muerte del protagonista de la película Macario (1960) nominada a un Óscar.

Por que no estuvo Don Ignacio Lopez Tarso, mejor actor mexicano en el In Memoriam?!#Oscars pic.twitter.com/htkpYrXV6o — Charlie (@CharlieVBJ) March 13, 2023

Durante su carrera de más de 70 años, López Tarso protagonizó Macario, la primera película mexicana en ser nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera (ahora conocida como Mejor Película Internacional).

Todo México uD83CuDDF2uD83CuDDFD cuando no apareció Don Ignacio López Tarso en el In Memoriam uD83EuDD28uD83DuDE44uD83DuDE12 hasta se me rompió la tortilla de mi taco #Oscars??? #Oscar2023 #Oscars95 pic.twitter.com/OrvmdF5kUV — Elenissima Who uD83DuDC9CuD83DuDC9AuD83DuDC96 (@ElenaPiedra) March 13, 2023

El filme, dirigido por Roberto Gavaldón, tiene como protagonista a un campesino y leñador que tiene miedo a la muerte y está ‘obsesionado’ con la pobreza en la que vive. En la ceremonia de 1961, Macario perdió con la cinta sueca Jungfrukällan (El manantial de la doncella), de Ingmar Bergman.

Así presentaron “Macarrrio….” cuando estuvo nominada al #Oscar 33



Ojalá podamos ver a Don Ignacio López Tarso en el in memoriam de #Oscar2023 pic.twitter.com/gh8j3ZOqgS — Diana Deidalí Gómez (@Deidali) March 12, 2023

¿Por qué Ignacio López Tarso no salió en el In Memoriam de lo Óscar?

Debido a este antecedente, se especulaba con la posibilidad de si López Tarso sería incluido en el In Memoriam. No obstante, un artículo de EW explica que esa situación se veía difícil.

El medio explica que ni siquiera los productores del programa tienen la última palabra sobre quiénes aparecen ahí, sino que esto es decidido por un comité de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Es ese grupo el que examina la lista de los ‘postulados’ y determina quienes sí aparecerán en la ceremonia, “dependiendo de su contribución al cine”. EW agrega que son aproximadamente 40 las personas (entre actores, directores, productos, fotógrafos, diseñadores, etc) quienes aparecen en el In Memoriam, que queda definido semanas antes de los Premios Oscar.

Otras personas informaron que son las academias nacionales las que deben informar sobre los decesos y su inclusión en el emotivo segmento, es decir, que quizá por la premura del deceso con la premiación el trámite pudo no haberse concluído y, el nombre de Ignacio López Tarso podría aparecer en la ceremonia de 2024.