Carlos Trejo le ofrece trabajo y ayuda psiquiátrica a Alfredo Adame: ''lo digo de corazón''

Durante mucho tiempo, una de las rivalidades más conocidas en el medio del espectáculo ha sido la de Alfredo Adame y Carlos Trejo. Por años, ambos famosos se han dado con todo tanto físicamente como en sus declaraciones; incluso, llegaron a agendar una pelea, pero esta jamás ocurrió.

Pero todo parece indicar que el "cazafantasmas" está listo para poner punto final a su enemistad con el actor, y no sólo eso, hasta le ofreció su ayuda ahora que el escándalo se ha apoderado de la vida de Adame.

Carlos Trejo le ofrece trabajo y ayuda psiquiátrica a Alfredo Adame

Carlos Trejo le ofrece trabajo y ayuda psiquiátrica a Alfredo Adame

En un reciente encuentro con los medios, Trejo dejó claro que ya no está interesado en continuar con el pleito que por años lo relacionó con Alfredo y hasta le reiteró el ofrecimiento de pagarle un tratamiento psiquiátrico:

"Hace mucho tiempo que le di carpetazo y lo único que me inspira este señor es lástima, es lo único. Lo dije de corazón, que estoy en la mejor disposición de pagarle el psiquiátrico, porque qué lástima que un tipo termine siendo el bufón de todo un país", expresó

El autor de "Cañitas" aseguró que Adame insiste en retarlo; sin embargo, aseguró que no puede ni quiere tomar en serio la palabra de alguien que, según dijo, no está en las mejores condiciones físicas. En lo que sí insistió es en apoyar a su antiguo enemigo, no importa si eso significa darle dinero o hasta trabajar con él:

"Estoy en la mejor disposición de darle un apoyo económico e incluso si es posible, darle trabajo", agregó.

Carlos Trejo duda de demanda de Andrea Legarreta contra Alfredo Adame

El experto de lo paranormal también habló sobre la demanda que Andrea Legarreta planea en contra del actor, luego de que este se refiriera despectivamente sobre la conductora tras anunciar su separación con Erik Rubín.

Andrea expresó que estaba cansada de que Adame hablara de ella o sobre su vida y adelantó que tomaría acciones legales para callarlo; pero Trejo no cree que esto vaya a ocurrir:

"Me mantengo escéptico, no creo que haga nada. Pero bueno, es una buena forma de llamar la atención", dijo.

Carlos Trejo le ofrece trabajo y ayuda psiquiátrica a Alfredo Adame

Recordemos que el problema entre la conductora y el actor se remonta a cuando ambos compartían créditos en el programa "Hoy" y él la insultó en plena transmisión en vivo.

Aunque Legarreta se dijo muy firme en su decisión, Trejo se tomó el tiempo para aconsejarla y que no pierda su tiempo con gente que no debe: "A Andrea la quiero mucho y lo que yo le diría es que no se desgaste con ese pinche loco", finalizó.