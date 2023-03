Paulina Rubio reacciona a separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta; le manda un mensaje

Paulina Rubio fue cuestionada por los medios acerca de la reciente separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quien fue su expareja cuando estaban juntos en el famoso grupo Timbiriche.

Recordemos que hace 30 años, ambos cantantes tuvieron una relación sentimental que estuvo en medio de la polémica, pues también estuvo involucrada Alejandra Guzmán. Ahora, tras la reciente ruptura del intérprete de "Princesa tibetana", estas son las palabras que le dedica a su ex.

Paulina Rubio manda mensaje a Erik Rubín tras separación de Andrea Legarreta.

A más de tres décadas que tuviera lugar este suceso y cada una de las partes escribiera su propia historia de amor, Paulina y Alejandra se convirtieron en buenas amigas de Rubín, por ello, cuando TV Azteca captó a "la Chica dorada" en una de sus primeras apariciones públicas tras la muerte de su madre, en julio del 2022, en Los Ángeles, no dudó en preguntarle qué pensaba de la separación entre Erick y Andrea.

Aunque la respuesta de la intérprete de "Yo no soy esa mujer" fue escueta, no se pensó dos meses en demostrar el afecto que todavía guarda por el músico:

La reportera le preguntó: "Oye, Pao y ahora un mensaje para Erick Rubín por su reciente separación". "Le quiero, es mi hermano", contestó la Pau.

En ese momento, la cantante mexicana fue captada en su arribo a una plaza comercial de LA, sin embargo, más tarde, volvió a ser vista en nada más y nada menos que el after party de los premios Oscar, organizado por Elton John. Ahí lució un vestido de tul rosa con trasparencias y corsé que sugería el color vino de su lencería.

La historia de amor entre Erik Rubín, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

Es bien sabido que "la Chica dorada" y Alejandra Guzmán se enfrentaron a una batalla por el amor de Erik Rubín. Según contó el músico en una entrevista a "Ventaneado", hubo una época en la que se relacionó con ambas cantantes.

“Después de ser amigos fuimos algo más. Yo tenía como 18 o 19 años; Pau y yo empezamos a tener nuestra conexión, pero ella tenía novio y yo me clavé muy cabrón. Paulina me decía que su novio era a toda madre y que no lo podía mandar a la chingad*”,

De acuerdo con Rubín, antes de entablar su noviazgo con Alejandra Guzmán, ya había tenido algunas citas con Paulina, aunque nunca tuvieron una relación formal.

“En el inter empecé a salir con la Guzmán. No teníamos nada formal y entonces saliendo con la Guzmán se empezó a convertir en algo más en forma. Me iba de gira, veía a Pau, regresaba y veía a Ale y después Ale quiso que formalizáramos y nos volvimos oficiales”,

Fue precisamente en ese momento cuando Paulina Rubio terminó su relación con el novio que tenía en ese entonces para darse una oportunidad con su compañero de Timbiriche, pero ya era demasiado tarde:

“Un día llega Paulina y me dice que ya podíamos andar porque ya había cortado a su novio y yo le dije que Alejandra era a toda madre y que no la podía mandar a la chingad*”.

Alejandra Guzmán y Erik Rubín fueron novios.

El triángulo amoroso terminó poco tiempo después, cuando por fin Erik Rubín tomó una decisión: “No me quedó de otra más que decidir y me decidí por Paulina”.

"Alejandra sí se enteró de Paulina porque llegué de gira, echamos pasión y le dije que me pasara los cigarros y entre los cigarros saca una notita de Paulina. Le dije que Pau no me dejaba de acosar y desde ahí ya se las olía. Todo terminó con un par de bellísimas canciones."