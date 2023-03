Piqué rompe el silencio sobre canción de Shakira y BZRP: ''debo cuidar a mis hijos'' (VÍDEO)

Fue en enero que Shakira y BZRP lanzaron su éxito "Music Session #53", la cual habla sobre la ruptura de la colombiana con Gerard Piqué y la infidelidad con Clara Chía, la joven de 22 años que ahora es su nueva novia.

Ahora, ha sido el exfutbolista del Barcelona quien habló por primera vez del tema y aunque se mostró un poco incómodo durante la entrevista, Piqué asegura que su responsabilidad es proteger a sus hijos. Esto fue lo que dijo.

Piqué y Shakira anunciaron su separación en 2022 tras 11 años juntos.

Gerard Piqué habla sobre canción de Shakira y Bizarrap

Todo sucedió durante la entrevista que Piqué concedió a El món en RAC1 y Jordi Basté. Ahí, el locutor lo cuestionó sobre esta canción de Shakira con BZRP. “¿La has escuchado?”, dijo el periodista y recibió una corta y directa repuesta de su parte “sí, obviamente”.

Aunque Jordi Basté intentó hacer más preguntas e insistir en el tema, Gerard le dio la vuelta y decidió no dar más declaraciones sobre el tema pues incluso ni siquiera mencionó a Clara Chía Marti; el defensa del Barca dijo que no quería entrar en polémica y que no tenía caso seguir hablando de eso.

Gerard Piqué y Clara Chía; su primera foto pública.

Sin embargo, su declaración se extendió al afirmar que su deber y responsabilidad es proteger a sus hijos ante cualquier cosa, y que cada quien toma la decisiones que considere mejores para su bienestar.

“No quiero hablar del tema, no creo que toque... creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que al final lo único es que quiero es que mis hijos estén bien”

Seguro que con lo de ponerle los cuernos a la madre de tus hijos, seguir con la amante, reaccionar sacando Casios y Twingos, reírte con tus amigotes fue todo por responsabilidad para cuidar de tus hijos, Piqué. pic.twitter.com/yHAIjNmeoH — Víctor Hurtado (@victor_hurtado) March 14, 2023

Al exfutbolista también le cuestionaron la aparición de Milán en una de sus transmisiones en Twitch con la Kings League, debido a que anteriormente, cuando estaba junto a Shakira, ambos intentaban alejar a los menores de su vida pública.

“Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League ... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer”, señaló Piqué.

Gerard Piqué y su hijo en Kings League.

Shakira fue captada llorando tras presentación con BZRP y Jimmy Fallon

Hace unos días, Shakira y BZRP volvieron a ser tendencia luego de su presentación en el "The Tonight Show" con Jimmy Fallon, sin embargo, aunque tuvo un enorme recibimiento del público y además presumió todos los récords guinness que rompió con dicho tema, la cantante colombiana fue captada llorando en una tienda en Nueva York.

Al parecer, pese a que la intérprete de "Monotonía" se ha mostrado fuerte y muy bien anímicamente, la realidad sería otra pues durante su visita a M&M’S World, ubicada en Time Square, la cantante estaba notablemente contenta hasta que comenzó la charla con una asistente, lo que provocó sus lágrimas.

Shakira fue a una tienda de M&M's en Nueva York después de su actuación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Se la vio conmovida en la tienda mientras hablaba con un fan. ?? pic.twitter.com/dPsv4izEZe — Teleritmo (@TeleritmoTv) March 12, 2023

Internautas aseguran que su llanto se debió a una posible acción legal de Gerard Piqué en su contra, recordando que la colombiana está por mudarse con sus hijos de Barcelona hacia Miami. Aunque también hay quienes comentaron que podría ser por el estado de salud de su padre William Mebarak, quien ha estado delicado desde hace varios meses.