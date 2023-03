Exatlón México marcó un antes y un después en la televisión mexicana y desde la primer temporada se posicionó como uno de los programas favoritos de los televidentes, sin embargo, tras seis años y siete temporadas, dos de las cuales han sido All Star, al parecer el reality de TV Azteca estaría por ser cancelado. Esto es lo que se sabe al respecto.

¿Exatlón México All Star será cancelado? Revelan qué reality lo podría sustituir

¿Por qué van a cancelar Exatlón México All Star?

Es una realidad que desde la sexta temporada de Exatlón México las cosas no marcharon bien para el programa de TV Azteca y es que aunque la producción hizo de todo para levantar el rating, no lo lograron.

Pese a que todos los participantes eran nuevos, como lo había exigido tanto el público, la televisora del Ajusco no pudo igualar lo que habían hecho en temporadas anteriores y desde ese momento se dijo que la edición All Star estaba en riesgo, pues podría no llevarse a cabo.

Ahora, durante esta segunda temporada de Exatlón México All Star, los fanáticos están "contentos" pero al parecer, los números no han sido los esperados pese a que regresaron atletas como Mati Álvarez, David Juárez "La bestia", Heliud Pulido, entre otros.

Como consecuencia, según el canal de YouTube "Mago Cósmico", Exatlón México podría estar a punto de ser cancelado y en su lugar podría regresar "La Isla" o "Survivor México", que también son programas similares y que han sido del agrado del público.

Exatlón México All Star 2023: Cuándo y a qué hora verlo EN VIVO

Puedes ver Exatlón México All Star en vivo de Lunes a Viernes a las 8:30 pm (tiempo del centro de México), mientras que los domingos de eliminación iniciarán a partir de las 8:00 pm a través de TV Azteca así como del sitio web.