La música enseñó a Manuel Turizo a confiar en él

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).—Manuel Turizo contó ayer que la música lo ha enseñado a creer en sí mismo, que siente que ha evolucionado musicalmente y que sigue siendo la misma persona desde que inició en la música.

Turizo, quien cumplirá en las próximas semanas una decena de conciertos en México, con el Auditorio Nacional como la cereza del pastel, apuntó que en esa presentación solo espera que “la gente disfrute, porque yo lo voy a disfrutar”.

En conferencia a distancia, el colombiano, de 22 años y con seis como profesional, señaló que a veces uno mismo se frena y cree que no es capaz de hacer algo.

“La música me ha enseñado a creer en mí mismo, a seguir esas intuiciones, esas corazonadas que uno a veces tiene y que a veces uno mismo es el que las frena, no es porque la gente te diga nada, a veces tú mismo es el que la frenas”, expuso.

Y continuó: “A veces uno dice: no voy a hacer eso, no soy capaz, yo no puedo hacer eso, en realidad todo lo que tú te propongas lo puedes lograr y lo puedes hacer, y tienes que trabajar por ello y lo vas a conseguir”.

El cantante de éxitos como “Una lady como tú”, “Deja que vuelva” y “Quiéreme mientras se pueda” y los más recientes “El Merengue” y “La Bachata”, insistió durante toda la conferencia en que es “un bendecido” por hacer lo que le gusta.

“Mucha gente en el mundo que hace cosas que no le gustan porque tienen subsistir, pero yo tengo la bendición de poder hacer lo que a mí me gusta, para mí no es trabajo, es un disfrute todos los días, es el motor para yo hacer las cosas”, apuntó.

Además, dijo que uno de sus objetivos es que siempre quiere superarse a sí mismo, “ponerme retos y en seis años que llevamos de carrera profesional estoy orgulloso de lo que hemos podido crear, por eso me siento bendecido”.

Sobre la evolución que ha tenido desde que comenzó su carrera en 2016 dijo “me ha llenado un poquito más de confianza, para poder cada vez sacar cosas que me gustan y poder sacar referentes que tengo en la música”.

Explicó que ha hecho “demasiadas cosas diferentes y me faltan muchas más todavía”, entre ellas, baladas