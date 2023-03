Lalo Mora es arresto; paga cuantiosa fianza para librar la prisión

CALIFORNIA.— Lalo Mora generó controversia luego de darse a conocer que fue arrestado en California, Estados Unidos. Una influencer de noticias de espectáculos reveló el arresto del cantante, el cual ocurrió en la madrugada del sábado 11 de marzo en la ciudad de Pico Rivera, en el condado de Los Ángeles, de acuerdo con la creadora de contenido, el polémico intérprete pagó una cuantiosa fianza para librar la prisión.

Lalo Mora es arresto, ¿de qué se le acusa?

Mediante la cuenta de Instagram Chamonic3 se informó que el cantante de música regional mexicano fue arresto el fin de semana pasado.

Lalo Mora deberá presentarse ante un juez en mayo

Aunque hasta el momento no hay información oficial de la aprehensión de Mora, algunos medios de comunicación señalan que fue por una presunta agresión sexual.

Sin embargo, Lalo de 76 años, fue liberado el mismo día, luego de que pagó una fianza de 20 mil dólares, un montó equivalente a 376 mil 680 pesos.

En el perfil de la creadora de contenido se dio a conocer la ficha de arresto, pero sin revelarse más detalles por lo que se desconoce a ciencia cierta el motivo de su detención. Asimismo, la influencer Chamonic indicó que Lalo Mora pagó la fianza porque ese mismo día por la tarde tenía una presentación.

En la imagen publica en Instagram se puede ver una ficha en la que aparecen los datos personales del cantante, como nombre completo, género, raza y tipo de cargo, en su caso, menor.

"Ahora a quién agarró …El Manotas…"; "No es el que agarra chicharrones? A lo mejor alguien lo denunció"; "Tal vez andaba metiendo la mano donde no debía así como sabe hacerlo"; "Una chica lo demandó porque la agarro de más"; "No ha de haber sido por nada bueno, el viejillo mañoso!"; "Por tocador", fueron tan sólo algunas de los comentarios de internautas.

¿Lalo Mora fue acusado de agresión sexual?

No es la primera vez que Lalo Mora está envuelto en polémica, pues se le ha señalado por hacer tocamientos indebidos a sus fans después de ofrecer algún concierto.

Además, el cantante fue relacionado con el secuestro que sufrió el exdiputado Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", el 30 de octubre del 2021. Lalo Mora desde 2021 ha sido señalado por tocamientos inadecuados a sus fans

Sin embargo, hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto para aclarar qué sucedió y por qué lo arrestaron.

