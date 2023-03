Niurka e influencers pagan 81 mil pesos por comer oro; habrían sido estafadas

GUADALAJARA .— Niurka Marcos, y las influencers Mona, Maya Nazor y Erika Vega dieron muestra de su poder adquisitivo, luego de presumir que pagaron una cuenta de 81 mil pesos tras comer unos platillos que contenían oro comestible. Sin embargo, tras esta experiencia la influencer Mona afirmó que pagaron miles de pesos por oro "falso", ya que ella indicó que sabe diferenciar el oro verdadero, además de presumir que en su casa tiene láminas.

Niurka e influencers pagan 81 mil pesos por comer oro; habrían sido engañadas

Fue en un restaurante en Guadalajara, Jalisco, donde la polémica bailarina, y los influencer Mona, Geros, Maya Nazor y Erika Vega se reunieron para pasar una divertida velada, la cual incluyo platillos con oro comestible.

Pero en una transmisión en vivo realizada por Mona, la influencer señaló que les vieron la cara en el lujo restaurante al que fueron, pues no les dieron oro genuino.

“Eso es pura mentira, ¿Cómo les diré? la verdad ese restaurante sí salió caro, todo es muy caro, la verdad, no me acuerdo si fueron 91 mil pesos. Todo lo de oro estaba bien caro, ese pastel estaba en 26 mil pesos, pero eso no era oro”, explicó la creadora de contenido, quien afirmó que fueron engañados.

Mona explicó porque considera que les dieron oro "falso"

Marisol (nombre real de la influencer) aseveró que ella puede reconocer fácilmente las diferencias entre el oro real y el falso como el que les dieron.

En su vídeo, Mona detalló que el oro que les vendieron no era real, pues en el caso de las bebidas, las láminas tenían que haberse ido hasta abajo, pero no sucedió. Además reveló que ella ha comprado "hojitas de oro" y por eso sabe la diferencia.

“Tú te servías y eso no se quedaba en el vaso. Yo le dije a Erika que tenía oro en mi casa, que he comprado esas hojitas de oro, yo la compré. Erika compró una carne envuelta según en oro, al igual que el vino y el postre y le dije, no we…”, mencionó la influencer. La influencer afirma que fueron estafados

Si bien Mona en aquellas fotos y vídeos que compartió presumió habérsela pasado muy bien, aclaró que su molestia no era por los 81 mil pesos que pagaron por la cena sino más bien por la estafa que les hicieron, ya que no les dieron oro genuino en sus platillos y bebidas, pero les cobrar como si sí lo hubiera sido.

Antes de finalizar su transmisión en vivo, Mona, quien fue acompañada a dicha cena por su pareja el también influencer Geros, presumió tener láminas de oro comestible en su casa, las cuales mostró para evitar que la tacharan de mentirosa.

