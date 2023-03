Tania Rincón se ''burla'' de su separación; se deja ver con conductor de TUDN

CIUDAD DE MÉXICO.— La separación de Tania Rincón y Daniel Pérez tras 16 años de estar junto sigue dando de qué hablar, pues hasta el momento se desconoce la razón o las causas por las que la expareja decidió tomar dicha decisión.

Sin embargo, pese a los comentarios, la conductora del programa Hoy ha decidido enfrentar esta difícil situación con humor, y como muestra ello están sus recientes declaraciones en un programa de radio que ella conduce.

Tania Rincón se ''burla'' de su separación; esto es lo que dijo

La expresentadora de Venga la Alegría a través de redes sociales publicó un comunicado en el que informó sobre su separación de Daniel Pérez.

En el documento se indicó que tanto Tania como el padre de sus dos hijos decidieron terminar su matrimonio en enero de este año 2023, sin embargo, la lamentable noticia llegó después del anunció de separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín; y antes de la confirmación del divorcio de Galilea Montijo y Fernando Reina.

Galilea Montijo fue la última de las tres conductoras estelares en anunciar su separación

Tras la revelación de las tres conductores del matutino de Televisa, mucho se ha dicho sobre una supuesta maldición en el programa Hoy, sobre el requisito —estar soltera— para pertenecer al elenco del matutino de la televisora de San Ángel y hasta de la formación de ‘el club de las divorciadas’ para ganar rating.

Sin embargo, Tania Rincón decidió hacerle frente a las críticas y comentarios de manera "divertida" y muy bromista, aunque esta reacción por parte de la también presentadora de TUDN no se la esperaba nadie.

Tania Rincón decidió enfrentar el escándalo de su separación con humor

Y es que la conductora estando en el programa radiofónico La Caminera, en entrevista con Ricardo Peralta 'La Loba', quien muchos recuerdan por ser el ganador de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México, le cuestionó al también youtuber sobre los rumores en torno a su supuesto debut como conductor de un nuevo matutino de TV Azteca.

Ricardo Peralta afirmó que tal cosa era falsa y que aquel chisme fue difundido por una revista de circulación nacional, además de señalar que a él ni siquiera lo contacto la televisora del Ajusco para proponerle algo.

“Decían que Mauricio Mancera, Marco Antonio Regil y yo íbamos a entrar a un nuevo programa que se iba a llamar ‘Buenos Días México’, pero jamás nadie nos dijo nada. Ahorita estoy en un punto de mi carrera que no, hermana”, respondió entre risas el también influencer. Ricardo Peralta 'La Loba' desmintió el rumor de ser conductor de un matutino

Tras la aclaración Peralta 'La Loba', Tania se dijo alegre de que solo haya sido un rumor, ya que no le hubiera gustado que fuera "competencia"

“Que bueno que no hermana porque hubiéramos sido competencia”, comentó la exconductora de ‘Venga la Alegría’, a lo que Pepe continuó: “Justo dije jamás, jamás competiría con mi comadre Gali, con mi comadre Tania y mi comadre Andrea...”. Tania Rincón bromeó con su separación

Pero Tania Rincón continuó dando "razones" por las que Ricardo Peralta no debería ser presentador de un matutino de TV Azteca aunque nadie imaginó que sacara a colación su separación de 'Dani' Pérez.

“Porque yo todavía no me divorcio”, agregó Tania causando las risas de sus compañeros e invitados. Fran Hevia no pudo evitar sorprenderse con la broma de Tania Rincón sobre su separación

Y agregó: “Porque tú te sientas en ‘Desayunando y chismeando’ (una sección de espectáculos en el matutino de Televisa) y no sabemos qué puede pasar. Corte 'A' publicar foto y al día siguiente diciendo”, concluyó la presentadora de TV, quien sorprendió pues nadie esperaba que bromeara tan rápido sobre su situación sentimental actual.

Tania Rincón se deja ver con conductor de TUDN, ¿hay romance, es su nueva pareja sentimental?

Aunque Tania Rincón decidió enfrentar su separación con buen humor, la realidad es que la también locutora del programa radiofónico La Caminera, el cual conduce junto a Fran Hevia y Fer Gay; ha sido atacada e incluso tachada de infiel, pues recientemente compartió unas fotos que han causado revuelo, pues en ellas se muestra en compañía de Marc Crosas.

Cabe destacar que tras anunciar su ruptura, el nombre del conductor de TUND salió a flote, pues se dijo que él habría sido el culpable de fin del matrimonio de Tania y Daniel, ya que se especuló que la presentadora de TV le fue infiel a su expareja con el también youtuber. Tras su separación Tania Rincón ha sido señalada de haberle sido infiel a su esposo con Marc Crosas

Tania y el exfutbolista del Cruz Azul estuvieron un par de semanas juntos debido a la cobertura del Mundial de Qatar 2022; a meses de dicho evento deportivo volvieron a ser vistos juntos, incluso, el español convivió con los hijo de la conductora del programa Hoy.

Pese a las críticas, Marc Crosas no se ha pronunciado al respecto sobre los rumores de ser el "tercero en discordia". Marc Crosas recientemente convivió con los hijo de Tania y su ex Daniel Pérez

