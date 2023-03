Jesús Ochoa protagoniza pelea callejera con actor: Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Jesús Ochoa y Fidel Ábrego ‘El Chamuco’ desataron la crítica al ser captados agarrándose a golpes a las afueras de la ANDA. Debido a lo inesperado del momento, la grabación de la pelea callejera se viralizó, pero el apodado ‘El Chamuco’ aclaró que la riña ocurrió hace tres meses.

El también director de cine Jesús Ochoa se volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un clip en el que se le ve protagonizando una pelea en plena vía pública.

En vídeos difundidos a través de redes sociales como TikTok y Twitter se puede observar que el histrión Fidel Ábrego se convirtió en el contrincante del dirigente de la Asociación Nacional de Actores.

"Oye me está agrediendo... me sacó, estoy dentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas y me reta a salir, me dijiste traidor...", se oye decir al también conocido dentro de la farándula como ‘El Chamuco’, mientras se escuchan las risas del exsecretario de la ANDA, quien replica las palabras de su colega: “¿Yo? Cómo eres hipócrita, maestro”.