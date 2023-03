Paola Rojas confiesa cómo es su relación con su exesposo

CIUDAD DE MÉXICO.— Paola Rojas ha afirmado estar feliz de sostener un noviazgo con Marcelo Imposti, pero recientemente fue cuestionada sobre su relación con su exesposo y el padre de sus gemelos, Luis Roberto Alves Dos Santos Gavranic, mejor conocido como 'Zague'.

Para sorpresa de muchos reveló que hay "cariño y respeto" entre ellos, pero ella sigue en un proceso de sanación, ya que fue muy difícil sobrellevar el escándalo en el que se vio envuelta tras la filtración de un vídeo sexual del también comentarista deportivo.

Paola Rojas revela que tras el polémico vídeo de Zague la relación no se rompió

En entrevista con distintos medios de comunicación, la también conductora del programa Netas Divinas externó que pese al escándalo que tuvo que soportar luego de que en 2018 se viralizó un vídeo íntimo del también conductor de TV Azteca, y que aquella polémica detonó en la separación, no se rompió el vínculo que tenía con su exesposo, ya que ambos comparten algo muy importante: sus hijos.

En reiteradas ocasiones Paola Rojas rompió en llanto al hablar del polémico vídeo de Zague

La periodista mencionó que continua en ese proceso de sanación de cosas que antes por más esfuerzo que hizo no podía lograrlo, aunque argumentó que se ha visto cobijada por su círculo de amistades y eso le ha sido de gran ayuda.

“Ahora estoy sanando otras cosas y no te voy a decir que mi vida es perfecta, ni que es miel sobre hojuelas... cosas a procesar... quizá me ves tranquila. Sé que inspiro a mujeres, mi responsabilidad es estar equilibrada... pero no quiere decir que no me tambalee. Por fortuna me levanto y me ayuda mi red de apoyo... la vida es diferente cuando tienes una red de apoyo...”, explicó a la prensa al asistir como anfitriona del evento 31 mujeres que amamos de Quién.

Paola Rojas asegura que todavía le tiene cariño a Zague

La presentadora de noticias destacó que vivir una situación de ese tipo se vuelve muy complicado porque existen personas que gozan del sufrimiento ajeno. Sin embargo, Paola Rojas admitió que el coraje y rencor hacia Zague quedaron atrás.

Paola Rojas revela cómo es su relación con Zague tras su polémica separación

A cinco años de su divorcio, Paola Rojas habló de cómo se lleva con Zague, incluso la expresentadora del noticiero de Televisa dio detalles de cómo es que lleva su relación con su expareja sentimental.

La conductora de TV sorprendió al confesar que tiene una "buena relación" con el comentarista deportivo, ya que para ello lo más importante es la crianza de sus hijos tras la polémica separación que enfentaron Zague y ella.

“Tengo por fortuna una buena comunicación y una buena relación con el papá de mis hijos, nos tenemos cariño, nos tenemos respeto y compartimos una responsabilidad muy hermosa, al menos para mí, que es la crianza de los hijos”, señaló la periodista.

La también locutora reveló que la buena comunicación entre su expareja y ella ha ayudado a la hora de educar a sus gemelos.

“A partir de esa comunicación estamos construyendo esto, un entorno adecuado para ellos [sus hijos] donde de repente habrá que jalarlos, pero un trabajo que hacemos juntos”, externo la presentadora.

Paola Rojas concluyó destacando que pese a los polémicos vídeos íntimos que ha protagonizado Zague, él es una persona muy responsable y cercana con sus hijos.

Te puede interesar: Paola Roja besa a polémico comediante; desata la crítica tras publicar foto