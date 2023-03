Gerard Piqué vuelve a hablar de Shakira: ''la gente sabe cómo soy, lo demás no me importa''

De nueva cuenta Gerard Piqué, estuvo en entrevista con ‘El País’, donde habló sobre su presente, su separación con Shakira y toda la polémica que ha habido al respecto tras su relación con Clara Chía y la custodia de sus hijos.

Recordemos que fue en junio de 2022 cuando la expareja anunció en un comunicado su ruptura y se reveló que aparentemente, Gerard la habría engañado con una joven de 22 años llamada Clara Chía Marti. Ahora, ha casi un año de todo el escándalo, el futbolista español ha decidido romper el silencio y arremetió fuertemente contra su expareja. Aquí los detalles.

Piqué y Clara Chía Marti.

Gerard Piqué vuelve a hablar de Shakira y revela que no le importa su opinión

La polémica entre Piqué y Shakira ha sido de los temas más relevantes a nivel mundial, y, como siempre lo ha hecho, la colombiana sacó varias canciones haciendo referencia a su ruptura amorosa, lo que al parecer, no es de importancia para Piqué. Durante su entrevista opinó sobre este tema y aseguró que no quiere hablar al respecto, pues lo primordial son sus hijos.

"No son sordos.."Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre".

Al final, Gerard Piqué mandó un mensaje de reflexión sobre la situación e hizo ver la otra cara de la polémica separación que tuvo con Shakira.

"El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", sentenció.

Gerard Piqué asegura que lo más importante son sus hijos

Hace unos días, Gerard Piqué también estuvo en una entrevista vía radio, en la que el locutor le cuestionó qué pensaba sobre su ruptura con Shakira y el tema que sacó la colombiana al lado de BZRP en la que habló directamente sobre él y su infidelidad con Clara Chía Marti.

Ante esto, el exfutbolista del Barcelona aseguró que su deber como padre es cuidar y proteger a sus hijos; además, ahí también expresó que cada quien toma sus propias decisiones y hace lo que cree que es mejor.