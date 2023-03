Taylor Swift arranca su gira mundial

CIUDAD DE MÉXICO.—Después de meses de dilemas en la emisión de boletos y lanzamientos de nuevas canciones el tan esperado “Eras Tour” de Taylor Swift comenzó oficialmente en Glendale, Arizona.

La artista, de 33 años, cautivó a su audiencia con una enorme lista de 44 canciones que abarcó toda su carrera, ya que el programa duró 3 horas y 13 minutos.

La lista de canciones en sí incluía un poco de todo, desde el favorito de la era del debut, “Tim McGraw”, hasta su último éxito número 1, “Anti Hero”, mientras Swift repasaba selecciones de todos sus LP de estudio, desde “Taylor Swift” hasta “Midnights”.

Durante la noche, Taylor Swift también se tomó unos momentos para explicar sus giros artísticos. Antes de interpretar “Betty” de “Folklore”, habló sobre su decisión de crear personajes para el álbum ganador del Grammy.

“Una especie de tema recurrente en mi música es que me encanta explicarles a los hombres cómo disculparse”, dijo Swift.

“Simplemente me encanta. Es como lo mío. Me encanta decirles, paso a paso, así de simple es arreglar las cosas. Si solo sigues estos sencillos pasos que estoy presentando para ti en un canción de tres minutos... Me encanta la idea de que los hombres se disculpen. Y básicamente, esta es una canción sobre un adolescente llamado James que estaba tratando de disculparse con el amor de su vida, y su nombre es Betty”.

Swift también interpretó “Mirrorball”, “Invisible String”, “Last Great American Dynasty”, “August”, “Illicit Affairs”, “My Tears Ricochet” y “Cárdigan”.

Abrió el espectáculo con seis canciones de “Lover”, antes de interpretar tres temas de “Fearless”, cinco cortes de “Evermore”, cuatro favoritos de “Reputation”, “Enchanted” de Speak Now.