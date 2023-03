CuauhtÃ©moc Blanco reacciona al divorcio de Galilea Montijo y Fernando Iglesias Reina

Hace unos días y a través de las redes sociales, Galilea Montijo anunció el fin de su matrimonio, de poco más de 11 años, con el político Fernando Reina Iglesias. Montijo explicó que, a diferencia de su compañera Andrea Legarreta, su separación era definitiva, incluso, ya había concluido con los procesos legales para finiquitar su matrimonio civil.

Mediante un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Galilea explicó que a raíz de la pandemia por Covid-19 surgieron varios problemas en su relación que derivó en un divorcio amistoso y de común acuerdo; asimismo, detalló que no daría más explicaciones al respecto por el bienestar de su hijo.

Pero quien sí habló al respecto fue su expareja, el actual de gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco; y es que durante su llegada al aeropuerto de la CDMX, fue cuestionado sobre el difícil momento que vive la presentadora de "Hoy" y aunque no quiso ahondar en detalles le mandó sus mejores deseos:

"Yo no me meto en esas cosas, nunca me he metido. No me gusta opinar, sólo les deseo que les vaya muy bien", dijo