Papá de Debanhi Escobar reacciona a polémico chiste de 'El Norteño'

MONTERREY.— Mario Escobar, papá de Debanhi, la joven de 18 años que desapareció en Monterrey y fue encontrada sin vida en la cisterna de un motel dos semanas después se pronunció en contra de Edson Zúñiga, mejor conocido como 'El Norteño', quien recientemente señaló al señor de querer sacar provecho económico del comediante Platanito, quien hizo un polémico chiste sobre la joven.

Papá de Debanhi Escobar le responde a 'El Norteño' tras polémico chiste

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa de YouTube, Mario Escobar emitió su descontento hacia el "chiste" del también piloto, quien acusó al señor de solicitar a Platanito un porcentaje de sus ganancias solo porque mencionó a su hija en una broma que realizó durante un show.

Papá de Debanhi Escobar en contra del comediante Edson Zúñiga

Con evidente molestia, el papá de Debanhi Escobar indicó que el señalamiento del humorista, quien da voz al personaje ‘El Compayito’, es una mentira, pues él solo esta actuando con forme a lo legal.

“Es increíble que este tipo de gente esté diciendo tanta barbaridad, tanta mentira. Todo está documentado, es una denuncia, lo aclaramos con ustedes y está abierta en la Conapred”, comentó Mario.

'El Norteño' hizo un polémico chiste sobre Mario Escobar

Asimismo, Escobar puntualizó que nunca ha solicitado dinero a Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, y tampoco ha monetizado con los vídeos sobre el caso de su hija.

“Nosotros en ningún momento hemos pedido dinero, no hemos lucrado. Tan es así que es fecha que no hemos monetizado, cuando ya hasta han hecho estudios de cuánto hemos podido haber estado ganando”, aseveró el señor.

Tras el chiste de 'El Norteño', Platanito prefirió mantenerse callado

Mario Escobar, el papá de Debanhi, considera que 'El Norteño' se desquito con él

En la charla, el papá de Debanhi mencionó que el comediante solo está buscando "quién se la pagué", pues señaló que Zúñiga no debería estar enojado con él, ya que él no fue quien le quitó el personaje de ‘El Compayito’.

“A mí no me debería de reclamar, le debería de reclamar al que le quitó el personaje del ‘Compayito’ la verdad esa la persona con la que debería estar enojada... No merece ningún comentario, nosotros tenemos cimentadas las bases de lo que hemos hecho y de lo que siempre hemos estado buscando que es la justicia y la verdad”, externó Mario Escobar.

Finalmente, el papá de Debanhi Escobar mencionó que le parece inadecuado que 'El Norteño' hable de él (Mario Escobar) cuando el problema es con Platanito y no con él.

“Yo creo que ha sido muy sensato el señor Verduzco y el que ha estado hablando es el otro señor. Nosotros nunca hemos documentado ningún posicionamiento de querer dinero de ellos. No hemos pedido ni un peso a nadie y yo creo que ni lo pediremos”, concluyó el padre de la víctima de feminicidio. Platanito fue demandado por el papá de Debanhi Escobar tras hacer un chiste de la muerte de la joven

Cabe destacar que el polémico chiste de 'El Norteño' surgió en el programa ‘Roast’, mismo en el que participó Franco Escamilla, Platanito y otros más.

Te puede interesar: 'El Norteño' cuenta chiste sobre el papá de Debanhi Escobar; ''defiende a Platanito''