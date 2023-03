Georgina Rodríguez recibe críticas tras revelar cómo crea conciencia en sus hijos (Memes)

ESPAÑA.— Georgina Rodríguez, la esposa de la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo una vez más desató las críticas en su contra, esto a raíz de las controversiales declaraciones que hizo en una entrevista para un famoso programa en España. En redes sociales, usuarios criticaron el "método" que la modelo e influencer usa para educar a sus pequeños hijos.

¿Por qué Georgina Rodríguez usa vídeos de niños que no tienen comida para educar a sus hijos?

La novia del también apodado CR7 estuvo como invitada en el programa El Hormiguero para promocionar la segunda temporada de Soy Georgina, su reality que se transmite en la plataforma de streaming: Netflix.

Sin embargo, la participación de la modelo causó una ''lluvia'' de críticas en redes sociales debido a su actitud, pero sobre todo a sus declaraciones.

Entre las "confesiones" que Georgina Rodríguez hizo destacó la manera en la que educa a sus cinco hijos, a quienes siempre les hacer ver que tienen mucha suerte de la vida que llevan.

Y es que la joven en su afán de destacar que Cristiano y ella no son materialistas y que todo lo que tienen lo agradecen, puntualizó que esa es la educación que le imparten a sus pequeños.

"Cristiano y yo venimos de familias humildes y valoramos cada oportunidad porque sabemos el valor que tiene", expresó la pareja sentimental del portugués.

Asimismo reveló el "método" infalible con el que le crea conciencia a sus hijos y les explica lo tan afortunados que son, además de que con este los niños no desperdician su comida, pese a que no sea de su agrado.

“Les digo que la comida no se deja y que si no para merendar. A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar"”, explicó Georgina.

Fue precisamente la forma de educar a sus hijos lo que generó que televidentes recurrieran a Twitter y otras redes para criticar, pero sobre todo burlarse de lo dicho por la pareja sentimental del Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Soy Georgina?

Sobre su reality transmitido en Netflix, Georgina Rodríguez indicó que se estrenará en México y varias países este próximo viernes 24 de marzo.

Esta temporada contará con seis episodios, la pareja de Cristiano Ronaldo prometió mostrar un poco más de su vida privada, su personalidad y las actividades que realiza con sus hijos.

Según los dicho por la modelo en entrevista con Pablo Motos, las personas verán “todo lo que se imaginen” y que esta segunda temporada les gustará porque “se van a sentir muy identificados”.

Vale la pena mencionar que la primera entrega logró posicionarse en el top 10 de la plataforma de streaming en más de 60 países, por lo que habrá que ver si la segunda parte causa el mismo efecto.

Georgina: "Me siento una privilegiada de haber sido la elegida por Cristiano"



De lo más penoso que visto en la boca de una mujer. Una mujer, y màs de ese nivel social, en pleno S.XXI, no puede tener ese chip en la cabeza me cagüentodo!!! #GeorginaEH pic.twitter.com/jRYzGbAlDV — Mr. Pueblo (@IP_017) March 22, 2023

"Cristiano y yo no somos materialistas".

"Le he regalado tres coches". #GeorginaEH pic.twitter.com/xRT8jvo0x4 — Miguel Ángel (@miguelangel2107) March 22, 2023

La entrevista de Georgina Rodríguez está siendo literalmente esto:#GeorginaEH pic.twitter.com/N8dX6eO1Ix — Santiago Marín (@SantiMarin_) March 22, 2023

#GeorginaEh

Georgina: la primera vez q vi a Cristiano ,me pareció tan guapo que me dio vergüenza mirarle

Cristiano: pic.twitter.com/BGH3aQCmSm — Alvaro Fdez (@mencantaxerez) March 23, 2023

#GeorginaEH



"La gente se va a sentir identificada conmigo" uD83DuDE33uD83DuDE33uD83DuDE33 pic.twitter.com/yhxpgcuEig — Pablo Salas Santiago (@Pablosalassant) March 22, 2023

Georgina poniéndole a sus hijos de niños "pobres" para que valoren la comida. Mira me voy#georginaeh pic.twitter.com/UbeXBiNO7h — Yumara MartínuD83DuDC9B (@Yumi_Martin) March 22, 2023

#GeorginaEH

Es la entrevista más aburrida y más absurda de la historia de EL Hormiguero con diferencia. pic.twitter.com/AWLyuL0zT4 — JOSE C.??uD83DuDC9BuD83DuDC9C (@mejor_sinrey) March 22, 2023

Por si ves que mucha gente habla del Hormiguero es porque ayer estuvo Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo. El hashtag #GeorginaEH sigue siendo tendencia nacional.



Esta frase me ha producido una tremenda tristeza, la verdad. pic.twitter.com/wtIXr3S30n — #PorQuéTT (@xqTTs) March 23, 2023

Te puede interesar: Exhiben supuesta infidelidad de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez; él responde (VÍDEO)