CIUDAD DE MÉXICO.— Ahora fue Víctor García, quien fue cuestionado sobre la guerra que entre Myriam Montemayor y Toñita, quienes sostienen una pelea desde hace seis años y que ha generado que la ganadora de la primera generación de La Academia procediera legalmente contra contra la apodada 'Negra de oro', pues de acuerdo con la regiomontana las declaraciones de su excompañera han detonado ataques y amenazas en su contra.

Víctor García ''duda'' que la pelea entre Myriam y Toñita sea de verdad

Al igual que con otros exacadémicos, el también actor de la telenovela "Dos chicos de cuidado en la ciudad", en un encuentro con distintos medios de comunicación fue cuestionado sobre la pelea entre Myriam y Toñita, la cual sería uno de los motivos por los que el reencuentro de la primera generación de La Academia no se da, según García.

La pelea de Myriam y Toñita ha existido desde siempre, según Víctor García

Sin darle vueltas al asunto, Víctor García indicó que sobre la disputa entre sus excompañeras no sabe si es verdadera o falsa, pero señaló que esta seguro que ambas pondrán fin a ésta cuando les llegue "la madurez".

"Me preguntan cosas que yo no sé, pero sé que vamos a llegar a un momento ya de madurez en todos los aspectos, emocionales, espirituales y hasta físicamente, porque en mi caso yo no puedo hablar por los demás, pero estoy ahorita muy comprometido por querer hacer las cosas al 100 al 1000".

De igual modo, el ahora integrante del espectáculo Cumbia Machine 2023 indicó que la guerra entre Myriam Montemayor y Toñita ha existido desde siempre, por lo que con esto dejó entrever que podría tratarse de una estrategia publicitaria.

"Esa cosa ha sido de toda la vida, eso, yo ya no sé si es verdad, o es de ficción, tú me puedes decir más al respecto, yo no sé como se mueve este rollo", argumentó el cantante.

Víctor asegura que el reencuentro de la Academia será posible cuando todos alcancen ''la madurez''

Aunque Víctor García afirmó no saber a ciencia cierta si la disputa de sus excompañeras es real, de alguna forma las "culpó" de que el reencuentro de La Academia no se ha dado debido a su presunta enemistad.

"El día que nos juntemos [primera generación de La Academia], me gustaría en algún momento, pero ya cuando todos tengamos una tranquilidad mental... que estemos viendo un camino en específico porque pues es que ahorita en este momento sé perfectamente que cada quien está viendo por sus intereses y es muy válido...", explicó el intérprete de "Otra vez". Víctor García dejo entrever que la disputa de sus excompañeras a frenado un reencuentro

Por último Víctor afirmó que no volvería a participar en un reality show como La Academia porque "con ése tuvo más que suficiente".

