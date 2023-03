Adrián Uribe está hospitalizado otra vez; ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud?

Adrián Uribe no se encuentra bien de salud; el conductor de 50 años se iba a presentaría este viernes y sábado en Estados Unidos con su show "Chavorucos" junto a Adal Ramones, pero debido a que el actor no se encuentra bien, las presentaciones se cancelaron. Esto es lo que se sabe.

Adrián Uribe: ¿Cuál es su estado de salud tras ser hospitalizado?

A través de un comunicado se informó que Adrián Uribe presentó problemas de salud, no se dieron detalles, sólo se especificó que por indicaciones medicas deberá estar en observación; Adrián y Adal se iban a presentar en Los Ángeles y en Fresno.

"El día de ayer 23 de marzo, el actor Adrián Uribe presentó problemas de salud, se encuentra estable, pero en observación por indicaciones de los médicos, es por esto que nos vemos en la necesidad de posponer hasta nuevo aviso los shows que se tenían programados los días: 24 de marzo en Los Ángeles, 25 de marzo en Fresno", se lee.

Se detalló que los boletos serán válidos para una siguiente fecha en la misma zona y asiento, aunque también está la opción del rembolso.

Adrián Uribe estuvo a punto de morir por problemas de salud

Adrián Uribe relató que hace 15 años lo operaron de una hernia umbilical que se originó por las cargadas que hizo en el programa de televisión "Bailando por un sueño", a raíz de ello le pusieron una malla que con los años su cuerpo rechazó.

Hace cinco años, cuando comenzó con dolor en el estómago, se dieron cuenta que había hecho una fibrosis que envolvió al intestino y éste dejó de funcionar.

"De repente la vida te para, te pone un alto. Yo siempre he sido una persona sana, no he tenido una enfermedad, de repente un día voy al dentista, un dolor de estómago tremendo, amarillo, con ganas de vomitar, pensamos que era el apéndice", recordó en entrevista con Yordi Rosado.

Entonces le hicieron una laparoscopia y dos días después comenzó con temperatura. Le hicieron una tomografía y resultó que tenía peritonitis, es decir, se le había perforado el intestino.

"La gente se muere porque te da septicemia, entonces o te operan o te mueres... Me vuelven a operar en la misma semana, me abren, sacan el intestino y lo que hacen es que como si fuera llanta ponchada ven dónde está la ponchadura y te cosen".

Desafortunadamente a los tres días tuvo otra perforación del intestino. Al final, en dos semanas tuvo tres operaciones y terminaron por cortarle 30 centímetros de intestino delgado.

"Esa tercera operación hizo que yo estuviera 15 días en terapia intensiva. Hubo una noche que fue como un renacer, un 9 de mayo hace tres años, llevaba dos días de no dormir del miedo de no despertar. Me fue a ver a Jorge Salinas y me dijo 'perdona y perdónate porque trae uno cargando muchas cosas y a veces es más lo que necesitas perdonarte'", compartió.

"Esa noche me puse a llorar, se me vino mi vida, lo que había hecho daño, a la gente que le fallé y fue una depuración. Yo ya me estaba despidiendo mentalmente de mi familia, pensé que me iba a morir, hablé conmigo, con Dios", sostuvo.

Adrián resaltó cómo su actitud también le ayudó, pues siempre se vio de nuevo en los escenarios y encontrando a la mujer de su vida, lo cual es hoy una realidad, pues está casado con la modelo Thuany Martins y tienen a una hija llamada Minha.