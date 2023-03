Jaime Camil se equivoca al cantar el himno de Estados Unidos; genera las críticas

EE.UU.— Jaime Camil se convirtió en tendencia de redes sociales luego de la "ola" de críticas que recibió al entonar el himno de Estados Unidos en un evento de la Nascar en Texas. Si bien el actor no tiene una carrera destacable como cantante, la razón por la que no le fue muy bien al cantar el himno nacional del país vecino no fue su voz, sino más bien el no saberse la letra de dicho símbolo patrio.

Jaime Camil se equivoca al cantar el himno de Estados Unidos

El protagonista de la telenovela "La Fea más Bella" fue severamente criticado luego de que se difundiera una grabación en la que se mostró su interpretación del himno nacional de Estados Unidos.

En el vídeo, se muestra a Jaime Camil antes de que iniciara el Circuito de las Américas (conocido como COTA) en el Echo Park Automotive Grand Prix que se corre en Austin, Texas. Y mostrándose seguro, entonó The Star-Spangled Banner (el himno norteamericano).

Tras su interpretación las críticas empezaron a surgir, pues durante su presentación el actor mexicano cambió parte de la letra del himno.

Y es que mientras que el himno nacional de Estados Unidos dice: “...at the twilight's last gleaming”; Camil cantó: "...at the skylight's last gleaming", o sea cambió la palabra “twilight's (crepúsculo)”, por “skylight’s (luces del cielo)”.

El error del Jaime ante la presencia de los pilotos y público que acudió a la carrera generó las burlas mismas que se trasladaron a las redes sociales, donde varios cibernautas emitieron comentarios negativos en contra del histrión.

Jaime Camil también recibió algunos ataques, pues varios norteamericanos consideraron la equivocación del galán de telenovelas como un acto ofensivo.

Cabe destacar que esta carrera de la NASCAR es un circuito mixto de 3.41 millas, la distancia de la carrera corresponde a 68 vueltas, es decir 231.88 millas. La bolsa económica para repartir en la carrera supera los 9 millones 294 dólares.

