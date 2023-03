Belinda reaparece tras ataque de un fan y ''responde'' a comentarios de Cazzu

A menos de un mes de que Cazzu, la actual pareja de Christian Nodal, se expresara con mucha diplomacia acerca de lo que opinaba de Belinda, ahora es la intérprete de "Pobre niña nice" quien hizo un comentario de la rapera argentina, disolviendo las especulaciones que sugerían que entre ellas había una clase de enemistad, pues no sólo ambas han sostenido una relación amorosa con el cantante de regional mexicano, sino que mucho se ha comparado sobre quién es mejor música e intérprete. Esto fue lo que dijo.

Beli fue captada a tan sólo unos días de que viviera un incidente arriba del escenario en la Feria de Irapuato, cuando un fan logró colarse a la tarima y, motivado por la euforia, abrazó a la cantante a tal grado que no sólo traspasó su espacio personal, sino que llegó a lastimarla por la fuerza que ejerció para tratar de evadir al equipo de seguridad que intentaba reincorporarlo con el resto del público.

Por ello, los medios la cuestionaron acerca de cómo seguía, pues luego de este episodio, la cantante compartió su descontento en redes sociales, expresando que su seguidor le había provocado una leve lesión.

"En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó. Además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda", compartió con sus seguidores en Instagram.