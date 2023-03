“The One”, un éxito yucateco

En diferentes países hay una canción yucateca en idioma inglés que se está escuchando y ganando el corazón de las personas. Un ejemplo de ello es el soul “The One” del compositor Cris Alcocer y letra de Ale Conde.

Esta canción, nació hace más de un año cuando Cris compuso la música y al tocarla le decían que merecía tener letras y ser cantada.

El arreglista, productor y compositor reiteró que está melodía era originalmente instrumental. Y a solicitud del público —sobre todo el extranjero— recurrió a Ale Conde para que escribiera la letra en inglés.

Cris Alcocer compartió que una vez que tenían la letra habló con su amigo Jorge Cabrera, que vive en Houston y es director musical de Ana Bárbara.

Con todos los miedos de hacer música en un idioma diferente al español viajó a Houston. La canción encantó y propusieron al artista estadounidense Brian Woods para que la interpretara.

Después de la grabación, por medio de otro amigo del yucateco, el tema fue enviado a la radio Smooth Soul, de Los Ángeles, California, les gustó y la programaron.

Cris Alcocer confesó que no es muy de las redes sociales, pero hizo caso a una sugerencia y abrió una cuenta en TikTok con el nombre de su proyecto: Cris Alcocer and the Majazz.

La respuesta fue “extraordinaria”, pues, dice, a poco más de una semana que abrió la aplicación, la canción ya alcanzó 100 mil visitas, más de mil likes, y se ha compartido mil veces.

La respuesta en la red social Facebook también ha sido buena, y en Spotify lleva más de 5000 reproducciones en distintos países.

Chris comparte que están muy contentos con la aceptación que ha tenido el tema, los buenos comentarios que les llegan, incluso, de diferentes países, lo cual para ellos es satisfactorio.

De acuerdo con el entrevistado, “The One” ha sido escuchada en Reino Unido, Canadá, Filipinas, Francia, entre otros, pero lo más satisfactorio “es que fue hecha por yucatecos...”.

Cris Alcocer ya tiene alrededor de 30 años en la escena musical, y dice que “The One” le abrió una puerta y le inyectó ánimos para continuar en la música.

La canción “The One” no tiene fin comercial y será parte de un EP.

Compartió que esta preparando otras canciones más o menos de ese estilo ya que esta formula funcionó y le gustaría ir en esa línea.

“La canción ha gustado bastante”, subrayó.

Cris Alcocer recibió el año pasado en Ciudad de México el reconocimiento La Grandeza Hispana International Awards por su aporte como productor musical.

En esa ceremonia premiaron a muchos artistas entre los que estaban el fallecido Ignacio López Tarso.— CLAUDIA SIERRA