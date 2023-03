”Tuca” critica a Lozano

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador del Cruz Azul, aseguró que la selección mexicana es un cohete que se vino abajo antes del Mundial y pasará trabajo para levantarse con el seleccionador argentino Diego Cocca.

“El último proceso empezó como un cohete que despegó; de repente se le acabó el combustible y para abajo. Ahora todo está destrozado, están queriendo enderezar el rumbo de una cosa que terminó mal y esto va a tardar. Este proceso va a costar y cuando no se tienen resultados, la cosa se complica”, dijo el estratega.

Al referirse a las de los seguidores de la selección, Hirving Lozano culpó a los medios de crear un mal ambiente, ante lo cual Ferretti no estuvo de acuerdo, sin mencionar al jugador.

“Ustedes (los medios) tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar; si el aficionado no tiene un criterio adecuado, se puede dejar influenciar, pero tiene derecho a exigir, a manifestarse”, señaló el “Tuca”, quien ha sido entrenador interino del equipo nacional.

Ferretti lamentó el doble discurso de los jugadores.

“Cuando hacen comentarios positivos, ahí sí me siento bien, pero cuando viene la crítica, los quiero golpear. Me alabas, eres mi amigo; me criticas, mi enemigo; no está bien la ecuación”, aseveró el estratega.— EFE