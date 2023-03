Exconductora de Venga la Alegría exhibe a Arturo Carmona; muestra conversación

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de 10 meses que se destapara que La Bebeshita sostenía una relación con Arturo Carmona, la exconductora de Venga la Alegría, en su versión de fin de semana, admitió sentirse decepcionada del actor, quien en su momento negó haber tenido un romance con ella.

Sin embargo, la exparticipante de MasterChef Celebrity México exhibió fotos de las candentes conversaciones que sostuvo con el también exfubolista.

La Bebeshita, exconductora de Venga la Alegría, muestra los mensajes que Arturo Carmona le enviaba

Fue en mayo de año 2022, que Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', reveló que tenía un amorío con el también conductor Arturo Carmona. La joven afirmó que si bien no éramos novios, estaban conociéndose, saliendo y sí hubo besos.

La Bebeshita exhibe ardientes conversaciones con Arturo Carmona

Tras la confesión de la exconductora de Venga la Alegría, el actor negó lo dicho por la también exparticipante del programa Enamorándonos, incluso afirmó no conocerla.

"De entrada no tengo el gusto de conocerla, ¿La Bebeshita?... hasta ahorita no sé ni quién es, con todo respeto", expresó Carmona al ser cuestiondo sobre las declaraciones de Daniela Alexis.

Pero ahora que Arturo se encuentra en La Casa de los Famosos, resurgió el tema, y una vez más, la joven mostró pruebas del fugaz romance que sostuvo con el exesposo de la cantante Alicia Villareal.

En entrevista con el programa Chisme No Like, La Bebeshita dio a conocer imágenes de una conversación que tuvo con el exfutbolista por WhatsApp.

En la captura de pantalla llama la atención que Arturo Carmona hasta le envía fotos sin ropa. Tal es el caso de una instantánea en la que se le ve al galán de telenovelas sin playera y con un espejo de fondo que deja ver más de su espalda.

La exconductora del matutino de TV Azteca en su versión de fin de semana, también exhibió los mensajes que le enviaban y en los que el actor claramente le estaba coqueteando: "Bueno, me meto a bañar, beso... ahorita que salga de aquí te mando bebé...".

Pese a que Carmona la desconoció, en los mensajes mostrados por la exparticipante de MasterChef Celebrity México se puede ver como hasta le pedida fotos a la joven: "pues no me mandas nada tú".

Una vez más, La Bebeshita se dijo decepcionada de Arturo y reveló que ¡no lo soporta!. Pero admitió que el tiempo que salió con él fue "lindo", aunque reiteró que "le sacó de onda" que la haya negado, aunque la también influencer destacó que "toda la verdad sale a la luz".

Daniel Alexis señaló que ya no quiere hablar de él porque ni siquiera está para defenderse, pues está en La Casa de los Famosos.

"Estoy decepcionada de mi experiencia con Arturo... realmente el tiempo que salimos fue un lindo y después me sacó como su otro lado pero mira toda la verdad sale a la luz... sí me dejó un mal sabor de boca, no lo soporto", indicó la exintegrante de TV Azteca.

La Bebeshita, exconductora de Venga la Alegría, exhibe a Arturo Carmona

En la entrevista, la joven también comentó que se sintió "super mal" cuando el exmarido de Alicia Villareal la negó, pues señaló que eso es "algo que no se le hace a ninguna mujer".

Además, la exconductora de Venga la Alegría reiteró que tiene "las pruebas, los mensajes, tiene todo" para desmentir a Carmona por eso no considera que esté bien que él actuara así.

Y aunque mencionó que no hablaría más de él, La Bebeshita manifestó que el Arturo Carmona caballeroso que se ve en el reality de Telemundo no es realmente él.

"No se lo deseo a ninguna mujer porque ¿dónde está tu valor?, ¿dónde está el caballerismo?, ¿dónde está todo? o sea, veo 'La Casa de los Famosos' y digo, 'no es él'", señaló la joven.

Finalmente, la expresentadora de VLA confirmó que Arturo salía con tres chicas más al mismo tiempo.

"Sí, yo le caché otra y luego salió otra en Monterrey y pues quien sabe con cuántas. Que yo lo haya visto, nada más le vi una y le reclamé y él me la negó, 'somos amigos', entonces la verdad sí me sentí muy decepcionada pero así son los hombres", concluyó La Bebeshita.

