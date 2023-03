Foto inédita de Chayanne causa revuelo; ''revelan'' la razón que enamoró a sus fans

Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existian redes sociales así que guardada como hueso de Santo pic.twitter.com/HmQbFjwxm0