Novio de Andrea Escalona estaría casado y con hijos; exhiben la verdad detrás de su relación

Andrea Escalona es una de las conductoras de Hoy, matutino que ha aumentado su rating en los últimos meses. La hija de Magda Rodríguez se ha estrenado en su nueva faceta como mamá y es que fue apenas en diciembre cuando dio a luz a su primer hijo, fruto de su relación con su novio Marco.

Sin embargo, ahora ha salido a la luz un secreto sobre la vida privada de Andrea Escalona y su novio, quien al parecer no viviría con ella y su bebé por esta polémica razón.

Andrea Escalona y su novio Marco juntos en una fiesta.

Andrea Escalona y su novio no viven juntos; él tiene esposa e hijos

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, Marco, el novio de Andrea Escalona, no vive con la conductora de Hoy pues está casado y tiene hijos su esposa. Este es un rumor que ha corrido desde hace varias semanas y que cada vez va tomando más fuerza; recordemos que la pareja de la presentadora casi no se muestra con ella y su relación se dio a conocer de la nada, pues lo presentó cuando reveló que estaba embarazada.

"Pensamos que Andrea Escalona vivía con el papá del niño, pero no, no están haciendo una familia... resulta que no vive con el papá del niño porque él tiene su esposa y sus hijitos y vive con su esposa”, dijo Jorge Carbajal.

Él es Marco, papá del bebé de Andrea Escalona.

Carbajal comentó que se le hizo bastante raro que Andrea Escalona lo haya presentado públicamente como el padre de su bebé y su pareja, sin embargo, reveló que podría existir algún tipo de acuerdo entre ellos para haber tenido a su hijo y no tener ningún vínculo o relación amorosa pues Marco sigue viviendo con su esposa y su familia.

"A mí se me hace que nada más inventaron o que nada más fue de 'hazme el favor'... Yo no entiendo porqué aceptó salir en las fotos como el papá... O fue de ‘cuánto me cobras’ quiero tener un hijo, échame la mano, tú no vas a hacerte responsable, tú sigue tu familia y a mí me dejas con mi hijo... porque se dice que el muchacho tiene su familia y vive feliz", detalló.

Él es Marco, papá del bebé de Andrea Escalona.

El periodista también comentó que meses antes de que Andrea Escalona revelara que estaba embarazada, fue relacionada con Pablo Montero y que incluso en alguna ocasión, la hija de Magda Rodríguez sacó al cantante en su camioneta acostado para evadir a la prensa.

"Cuando recién se anunció lo de su embarazo, todos nos preguntábamos quién es el papá porque acuérdense que durante aquellos meses andaba muy pegadita con Pablo Montero. Incluso, una vez, estaba toda la prensa haciendo guardia afuera de Televisa y todo mundo quería hablar con Pablo Montero y la que se encargó de sacarlo de Televisa fue Andrea Escalona, quien lo sacó acostado en su camioneta", mencionó Jorge Carbajal

Asimismo exhibió que el papá del bebé de Andrea Escalona simplemente "apareció" y aunque se reveló que supuestamente es empresario, también existe la versión de que es alguien de la producción de Hoy, pero lo raro está en que nunca se les vio juntos.

"Marco era alguien que "trabajaba en producción y a quien nunca se le vio con la conductora de Hoy y con quien nunca nada".

¿Quién es Marco, el novio de Andrea Escalona y papá de su bebé?

De acuerdo con lo revelado por Flor Rubio, Marco, el novio de Andrea Escalona es un empresario de Acapulco. Lo conoció por medio de Galilea Montijo pues trabaja con el esposo de la conductora de Hoy, Fernando Reina Iglesias. Se conoce que le gustan los deportes como el ciclismo y el surf.

Cuando se dio a conocer la noticia del embarazo, también se exhibió que Andrea y Marco llevarían entre 10 y 11 meses de relación; al parecer el joven la ayudó a salir adelante tras la repentina muerte de su mamá, la productora Magda Rodríguez.

Por otro lado, hace más de un año, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la conductora sí comentó que estaba en una relación con un hombre llamado Marco y confesó que no tenía nada que ver con nada del medio artístico.