Presentadores para la gala del Óscar

LOS ÁNGELES (EFE).— Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson, y Ariana DeBose son algunos de los actores confirmados como presentadores de la edición 95 del Óscar, según informó ayer jueves la Academia de Hollywood.

Emily Blunt, Jennifer Connelly, Troy Kotsur, Riz Ahmed, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove y Zoe Saldaña, completan la primera lista que participará en la gala.

El resto de las personalidades serán anunciadas en los días previos al evento de cine más importante de la industria, que tendrá lugar el 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Recientemente la organización del evento también confirmó la participación de Rihanna, quien cantará el tema “Lift Me Up”, del filme “Black Panther: Wankanda Forever”, Sofia Carson y Diane Warren interpretarán “Applause”, de la cinta “Tell It Like A Woman”.

David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu actuarán también en la ceremonia con la canción “This Is a Life”, de la película “Everything Everywhere All at Once”.

El conductor de la gala será el cómico y presentador Jimmy Kimmel. Es su tercera vez al frente de la ceremonia.

La Academia busca que la 95a. edición sea lo más atractiva posible para hacer olvidar el caso Will Smith.