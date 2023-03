Quién es Becky Zhu Wu; estudiante de la Uady salta al streaming con Prime Video

Becky Zhu Wu desbloqueó de su vida algo que no sabía que podía hacer: actuar. A pesar de considerarse una persona “penosa”, se animó a hacer el casting de la serie “La cabeza de Joaquín Murrieta” de la plataforma Prime Video, y fue elegida para el papel, convirtiéndose en una de sus protagonistas.

De no haber actuado nunca, de pronto se vio en el set de grabación entre cámaras, actores, staff y, por supuesto, compañeros actores, y ahí, con cero experiencia; pronto se vio montando a caballo, usando pistolas, escopetas y hasta dagas para darle vida a Adela Cheng, su personaje.

Se trata de una joven mujer de origen chino que forma parte de un bando que se une a otro para enfrentar a un enemigo en común.

Noticias Relacionadas Quién es Roberth Cevallos, el tiktoker de Motul con un millón de seguidores

La yucateca de origen chino nunca había pensado en actuar, estudiaba la carrera de Ingeniería en Software en la Uady, cuando una amiga le habló del casting para la serie y le dijo que encajaba en el perfil que buscaban.

Becky Zhu Wu se encontraba estudiando la carrera de Ingeniería en Software en la Uady, cuando una amiga le habló del casting. Foto de Cortesía

No estaba segura de hacerlo por su timidez, porque no había actuado antes, pero no tenía nada que perder, y el casting era en línea, por lo que decidió hacerlo. Esto fue en abril de 2021.

Todo pasó muy rápido, cuenta en entrevista con el Diario, pues le hablaron para decirle que necesitaban que fuera a Ciudad de México para un “callback” (prueba), en el que tuvo interacción con Juan Manuel Bernal, quien es uno de los protagonistas de la serie en el papel de Joaquín Murrieta.

Es luego de esta experiencia que la aceptan para el papel, e inician las filmaciones en agosto de ese mismo año, las cuales se prolongan hasta noviembre.

Indica que Patricia Ortiz, quien fue la directora de casting, se convirtió después en su coach y en la coordinadora de intimidad, este último un cargo de nueva creación que se enfoca en proteger la intimidad de los actores durante el rodaje, explica. Imagen de la serie “La cabeza de Joaquín Murrieta” de la plataforma Prime Video

Para ella todo fue nuevo, como descubrir otro mundo, otra vida, algo que podía hacer y no sabía.

“La cabeza de Joaquín Murrieta”, una serie de acción

Señala que hay cosas que fueron difíciles, más allá de la actuación, como la parte física, ya que se trata de una serie de acción, en la que su personaje cabalga a caballo, usa dagas, que se supone sus padres le enseñaron a usar, escopetas, y tiene que correr en muchas escenas.

Recuerda que en una ocasión le dijeron para una escena, que corriera, disparara, gritara y llorara, todo al mismo tiempo, lo cual es algo complicado.

Las primeras semanas de grabación fueron difíciles, teniendo que hacer cosas como llorar frente a unas 100 personas, pero en las últimas ya se sentía como pez en el agua. Sus compañeros de reparto le comentaron que ella tenía la energía de su personaje, y también lo cree, ya que siempre busca cumplir con los objetivos que se propone, y cuando era niña se recuerda con mucha energía subiéndose a los árboles y escalando.

Externa que los actores con los que compartió la escena le dejaron muchas enseñanzas, aprendió de todos, y en algunas escenas en las que no sabía cómo interpretar lo que le sucedía, por ser algo que nunca había experimentado, preguntaba y le decían cómo hacerlo.

Recuerda que hubo jornadas maratónicas, en las que literalmente vieron el atardecer y el amanecer, pero el ocaso y la aurora son tan espectaculares en Durango, donde esto sucedió, que asegura que ella podría quedarse mirando el cielo todo el tiempo.

Algunos amigos que ya han visto la serie, la cual está disponible en Prime Video desde el 17 de febrero, le preguntaron si usaron pantalla verde, al ver el juego de tonalidades tan hermoso en los amaneceres y atardeceres, y ella les confirmó que no, que es el paisaje natural del sitio.

“La cabeza de Joaquín Murrieta”, un cambio para Becky Zhu Wu

Su familia y amigos se emocionaron mucho cuando supieron que iba a ser parte de la serie, y se reunió con varios de ellos luego del estreno, para ver, se suponía, tres capítulos juntos, pero acabaron con los 8 capítulos que integran esta primera entrega (no se sabe si habrá otra temporada), pues siempre alguno pedía ver el siguiente, picados por la trama. Lo mismo le paso a Becky, ya que cuando recibió el guión, terminaba de leer un capítulo y ya quería leer el otro, pues “la historia es interesante y sorprende”.

En “La cabeza de Joaquín Murrieta” Becky Zhu Wu, de 22 años, representa a una joven de origen chino, que habla cantonés, idioma que domina, gracias a que, aunque nació en Mérida, se fue a vivir a China en la Provincia de Cantón desde que tenía un año, y no fue sino hasta los ocho años que retornó a Mérida con sus padres. Becky Zhu Wu, de 22 años, es Adela Cheng en la serie ''La cabeza de Joaquín Murrieta'', disponible en 8 episodios en Amazon Prime Vídeo

Habla chino mandarín, cantonés, español e inglés. En la serie se le puede oír hablar en un acento neutro, ya que afirma se le sale lo yucateca cuando se emociona y habla muy aporreado, pero tuvo que cuidar que eso no pasara con el personaje de Adela.

Becky Zhu Wu, de regreso en la Uady

La experiencia que vivió la hizo pensar en la opción de tener otro tipo de trabajo que no se había planteado, ya que se divirtió mucho actuando, y no descarta la posibilidad de hacerlo de nuevo, es más le gustaría hacer un personaje de la época contemporánea, ya que la serie en la que actuó ocurre en el siglo XIX, cuando se desata la fiebre del oro en Estados Unidos, luego de que este país le quita gran parte de su territorio a México.

Por lo pronto, Becky retomó sus estudios de Ingeniería en Software, pero está abierta a cualquier posibilidad de regresar a la actuación.

Te puede interesar: Joven músico de Yucatán se vuelve viral: él es Gibrán Alcocer