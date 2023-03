Andrea Legarreta presume ''amistad'' con Billie Eilish; cuándo se realizará el concierto de la cantante

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Legarreta volvió a generar revuelo luego de que compartiera una fotografía en la que se dejó ver en compañía de la cantante Billie Eilish, quien este pasado 29 de marzo tenía programado un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, sin embargo, la presentación no se pudo llevar al cabo debido a una fuerte lluvia.

Pese a tormenta que impidió la presentación de la intérprete de "Bad Guy", la conductora del programa Hoy y otras celebridades pudieron "estar" con la joven cantante.

Andrea Legarreta y los famosos que pudieron conocer a Billie Eilish

La mañana de este 30 de marzo el nombre de la también actriz de la novela "Vivan los niños" se hizo tendencia de Twitter y otras redes sociales. La razón una fotografía que compartió en sus redes sociales y que causó la "envidia" de varios fanáticos de la cantante estadounidense.

Y es que Andrea Legarreta no dejó pasar la oportunidad de compartir en su cuenta de Instagram una instantánea con la intérprete de "Bellyache", a quien señaló como: "Increíblemente talentosa".

"The one and only… @billieeilish ??????? Increíblemente talentosa… Amada por millones…

Increíblemente cálida y dulce!!...", se lee en la publicación de 'La Legarreta'.

Cabe destacar que aunque al parecer Andrea es fan de la cantante, su estancia en el Foro Sol habría sido una cuestión de trabajo, pues en su publicación menciona que pudo realizar una entrevista que sería presentada en el matutino de Televisa.

Aunque la foto de Andrea Legarreta y Billie Eilish desataron la locura, la conductora del programa Hoy no fue la única famosa mexicana que asistió al concierto de la intérprete de "When the party's over".

La reina del TikTok, Erika Buenfil sufrió la tremenda lluvia que causó la cancelación del concierto de la cantante estadounidense.

Al igual que la conductora del matutino de Televisa, la actriz recurrió a sus redes sociales para dejar constancia de su presencia en el Foro Sol pese a las inclemencias del tiempo.

En un vídeo, Erika Buenfil relató con humor esta experiencia a la cual acudió motivada por su hijo Nicolás, pues es él quien es fan de la Billie Eilish.

"#Allá andaba. #BillieEilish. #ForoSol @nico.buenfil y amigos de todos los que me encontré", fue el mensaje con que Erika acompañó el clip que comienza con la imagen de la actriz dirigiéndose a la entrada del Foro Sol desde muy temprana hora, y a lo lejos se puede ver a su hijo Nicolás caminando delante de ella.

La actriz también dejo ver que por un buen rato estuvo de pie bajo la lluvia y, posteriormente, atravesó uno de los túneles del lugar, donde se resguardaba de la tormenta y el granizo.

"Hay un tormentón, con aguacero, con granizo, hace un frío de la fregada, pero estamos esperando hasta el último momento como las grandes", dijo Erika Buenfil en su vídeo que de inmediato desató las reacciones y los comentarios.

Concierto de Billie Eilish es reprogramado, ¿qué hacer si tu boleto se mojó?

Una fuerte lluvia con granizo obligó a cancelar el concierto de Billie Eilish en el Foro Sol la noche de este pasado miércoles 29 de marzo en la Ciudad de México.

La cantante #BillieEilish tuvo que cancelar anoche y reprogramar para hoy su concierto en el Foro Sol de #Mexico debido a las fuertes lluvias uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83DuDE33 pic.twitter.com/n8Xgcr0TRx — ? El Expresivo ? (@ElexpresivoRD) March 30, 2023

uD83DuDE30NO MA...uD83DuDE2D

Se cae el cielo en la #CDMX y así está el Foro Sol a minutos del inicio del concierto de @billieeilish, ahora así, Happier Than Ever a todo lo que da...??



Cortesía @JRG_39#ForoSol #billieeilish #HappierThanEver #México #lluvia pic.twitter.com/MC3jtXFeL5 — QuadratinQRoo (@QuadratinQRoo) March 30, 2023

Pese a que sus fanáticos habían permanecido estoicos resistiendo el agua por horas, la presentación de la intérprete de "Lovely", fue cancelada, pero Billie trató de consolar a sus fans al salir al escenario para disculparse y tener un gesto que le valió los elogios.

“No puedo dar el concierto”, dijo, a lo que la gente respondió con un grito de “¡No!”.

“¿Vieron esa tormenta? ¡Por dios! He estado tras bambalinas esperando”, agregó. “Me pareció estúpido irme y no venir aquí a salir a decir gracias por estar en la lluvia torrencial y pensé que, si estaba bien, no es mucho, pero si están de acuerdo, cantaré unas canciones acústicas”.

Fue así como la estadounidense ganadora de un Premio Óscar interpretó “TV”, “Happier Than Ever”, “Lovely”, “Ocean Eyes” y “Everything I Wanted” acompañada sólo de su guitarra y sin iluminación o pantallas gigantes encendidas.

Tras ello pidió guardar los boletos, pues el concierto sería reprogramado:

“Guarden los boletos que tienen para esta noche, vamos a ver cómo reprogramar”, dijo al final de su presentación, lo que llevó a una ovación. “Debo decirles que lo que acabamos de hacer es algo que voy a recordar el resto de mi vida, fue realmente muy especial para mí, los amo mucho”, afirmó la cantante.

Ticketmaster: Guarda tu boleto para la reprogramación del conciertto de Billie Eilish.



Mi boleto:… pic.twitter.com/w2aGkLyAew — uD83CuDDF2uD83CuDDFD México Mágico ? (@EnMexicoMagico) March 30, 2023

La mañana de este 30 de marzo los organizadores del concierto anunciaron que se reprogramaría para esta misma noche a las 19.00 horas el concierto de Billie Eilish.

La empresa Ocesa hizo una actualización sobre el concierto e informó que el 'Happier Than Ever, The World Tour 2023', en el Foro Sol se realizará este jueves y que las puertas del foro abrirán desde las 16.00 horas.

Actualización sobre el concierto de Billie Eilish en la CDMX. pic.twitter.com/4mgOMh1oYT — Ocesa Total (@ocesa_total) March 30, 2023

La misma empresa informó que están enterados de que muchos seguidores de la cantante pudieron haber perdido su boleto debido a la fuerte lluvia que azotó el lugar o que este pudo haber quedado inservible al momento de mojarse, por lo que hay una solución para ello.

"Todos los boletos adquiridos para el show de ayer serán válidos para esta nueva fecha. Si tus boletos se mojaron y quedaron ilegibles, contacta a Ticketmaster a través de su cuenta de Twitter @ServicioTM o desde el botón de ayuda dentro de tu cuenta en ticketmaster.com.mx", se lee en un comunicado.

@ServicioTM así quedó mi boleto del concierto de anoche de #BilieEilish en el #ForoSol uD83DuDE22uD83DuDE22 si pasó o cómo le hacemos pic.twitter.com/EqcQR464q0 — uD835uDD79uD835uDD8EuD835uDD91uD835uDD86 uD835uDD7FuD835uDD8DuD835uDD8A uD835uDD77uD835uDD9AuD835uDD93uD835uDD86? (@NiLaTheLuNa) March 30, 2023

uD83DuDEA8 INFORMACIÓN IMPORTANTE para quienes cuenten con boletos para el concierto de uD83CuDFA4 @billieeilish en el #ForoSol uD83DuDC47 pic.twitter.com/i53MiQ5bYp — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) March 30, 2023

También se informó que estarán disponibles los reembolsos para el concierto de Billie Eilish en la Ciudad de México.

