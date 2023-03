Melissa Galindo revela que hay más víctimas por acoso de Kalimba: ''son casos rudos''

Melissa Galindo decidió hacer formal sus acusaciones contra Kalimba y, la tarde de ayer, acudió ante la Fiscalía General de la CDMX para levantar una denuncia y empezar un proceso legal. Ahora la cantante asegura tener sentimientos encontrados, pero también está convencida de haber hecho lo correcto y aunque reconoce que su caso no será fácil, está lista para afrontarlo.

Hace unas semanas, la cantante reveló haber sufrido acoso sexual por parte del integrante de OV7 y aunque él y su equipo legal han negado dichos argumentos y afirman que van a desmentir a la presunta víctima, ahora es ella quien insiste en tener pruebas suficientes para demostrar que dice la verdad.

Melissa Galindo habla de la denuncia a Kalimba

A través de varias entrevistas con diversos medios de comunicación, la cantante Melissa Galindo rompió el silencio tras hacer oficial la denuncia contra Kalimba.

"Me encantaría decir que me siento bien, pero la verdad es que hay momentos en que no es así, donde no la paso tan padre, pero la mayoría del tiempo trato de recordarme que nunca había sido tan valiente como el día que hice mi declaración en la Fiscalía y en redes sociales. Me siento segura y firme en mi decisión, aunque es agotador sé que valdrá la pena, porque deseo que marque un antes y un después en este tipo de casos", dijo

La tarde de este pasado martes, Galindo compartió con sus seguidores que había procedido legalmente contra Kalimba Marichal, a quien acusó por presunto abuso sexual agravado, y a pesar de que no quiso revelar el día exacto de los hechos, sí explicó que estaba decidida a llegar hasta las últimas consecuencias mucho antes de haber alzado la voz en Instagram.

"Estaba decidido el hacer la denuncia desde antes de grabar el video, el cual realice para que las mujeres que estén a su alrededor, que eran posibles próximas víctimas, estén enteradas y sepan cómo esta persona opera, porque no soy la única, la primera y ni la última", dijo Melissa Galindo.

¿Cuántas mujeres han sido acosadas por Kalimba?

Quien fuera concursante de "La Voz", confesó que después de sus declaraciones en las redes sociales, ha sido contactada por otras mujeres que aseguran haber vivido lo mismo que ella con el integrante de OV7. Ahí fue cuando Melissa Galindo comentó que eran seis victimas más que aseguraron haber sufrido acoso de Kalimba.

"Y les creo, no fue el mismo patrón que utilizó con ellas, pero es la misma conducta la que repite. Algunas tienen mucho miedo y creo que esta persona logró su cometido cuando sacó el comunicado diciendo que iba a proceder legalmente contra cualquier persona que replicara mi mensaje, a lo que yo digo, si no tienes nada que temer ¿por qué amenazas?, sal y cuenta tu verdad así como lo estoy haciendo yo. Considero que fue una amenaza para seguir silenciándome y para las personas que tienen la intención de hablar".

Melissa espera que, a través de lo que ella está viviendo, la gente haga un poco de conciencia sobre la manera en que percibe la violencia hacia la mujer y de esta forma logre que empaticen con las víctimas.

"Yo justifiqué por mucho tiempo lo que viví, pensaba que era algo que hacían los hombres cuando estaban borrachos, lo cual estaba mal y es totalmente reprobable que justifiquemos algo así".

A pesar de que no ha habido un acercamiento por parte de Kalimba o su equipo legal con ella, Melissa tiene la esperanza de que se haga justicia, pero aunque el proceso no llegue al término que desea, está conforme con no haberse dejado silenciar.