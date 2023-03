Melissa Joan Hart ayudó a niños de Nashville a escapar de la zona de la tragedia. VÍDEO

NASVILLE, Tennesse, Estados Unidos.— Melissa Joan Hart, protagonista de series juveniles de televisión en los años 1990, dijo que ella y su esposo ayudaron a un salón de clases del jardín de niños de “The Covenant School” que huía del tiroteo el lunes pasado.

La popular actriz indicó en un video publicado en Instagram, anteayer martes, que sus hijos asisten a una escuela que está al lado de “The Covenant”.

Según explicó, ella y su esposo se dirigían a unas conferencia escolar de sus hijos el lunes pasado cuando se encontraron con algunos estudiantes que escapaban del tiroteo y los ayudaron.

“Ayudamos a una clase de niños de jardín de infantes a cruzar una carretera muy transitada, que salían del bosque, que intentaban, eh... escapar de la situación del tirador en su escuela ”, dijo con la voz entrecortada.

“Así que ayudamos a todos estos niños pequeños a cruzar la calle y llevar a sus maestros allí, y ayudamos a una madre a reunirse con sus hijos”, agregó.

Melissa Joan Hart vive una segunda tragedia de cerca

Melissa Joan Hart contó que hace unos años se mudaron a Nashville desde Connecticut y que antes de eso sus hijos asistían a un colegio cercano a la primaria “Sandy Hook” cuando 26 niños de este último plantel fueron asesinados a tiros en 2012.

“Esta es nuestra segunda experiencia con un tiroteo en una escuela con nuestros hijos muy cerca. Por suerte estamos todos bien”, dijo.

También dijo que grabó el video el lunes, pero que estaba “demasiado crudo” para publicarlo ese día.

“Ya no sé qué decir”, añadió. “Suficiente es suficiente”.

Un vocero de la ex estrella juvenil, que protagonizó comedias de televisión como “Sabrina, la bruja adolescente”, no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press en busca de más comentarios.