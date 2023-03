Fans disfrutan del show de Billie Eilish

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).—Billie Eilish repuso anoche el concierto que no se llevo a cabo el miércoles en el Foro Sol de Ciudad de México como parte de la gira “Happier Than Ever, The World Tour”, debido a una tormenta que cayó en la ciudad.

La presentación estaba programada para las 20.30 horas del miércoles pero las condiciones climáticas que se dejaron sentir desde horas antes del concierto, entre ellas la caída de granizo, provocaron la cancelación.

Tras un aplazamiento de unos 75 minutos de la hora fijada para el arranque, Ocesa, la empresa organizadora del concierto, utilizó el sonido local para avisar que debido a las condiciones climáticas y “por razones técnicas y de seguridad” el concierto se cancelaba.

Posteriormente, la organización cedió el micrófono para que la cantante hablara con los miles de fans congregados, más de 50 mil, a quienes les confirmó que el concierto se cancelaba pero para compensar su espera bajo la intensa lluvia se animó a interpretar cinco canciones en formato acústico.

Anoche, por fin pudo cantar para sus fans mexicanos que nuevamente llenaron el Foro Sol.

Sin embargo, otros no pudieron asistir por llegar de diferentes partes del país. Billie Eilish actuará esta noche en Monterrey y pasado mañana en Guadalajara.

La cancelación del show del miércoles originó diversos memes en internet.