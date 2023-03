Kalimba revela que su demandan contra Melissa Galindo tendrá que esperar

CIUDAD DE MÉXICO.— Kalimba luego de ser denunciado formalmente por Melissa Galindo, quien afirma ser víctima del cantante, pues éste la acosó y abusó sexualmente de ella hace unos años; reiteró que sí tomará acciones legales en contra de la cantante, pero realizará dicho proceso hasta después de semana santa.

En un nuevo comunicado, el intérprete de "Tocando fondo" explicó la razón por la que emitirá su denuncia hasta mediados del mes de abril.

Esta es la razón por la que Kalimba tendrá que esperar para emitir su demandan contra Melissa Galindo

Mediante redes sociales, el también actor realizó una publicación en la que reiteró su decisión de proceder legalmente en contra de Melissa Galindo.

Tras la acusación de Melissa Galindo; Kalimba afirmó que procedería legalmente

Su presunta víctima, y quien hace unos días confirmó que demandó ante las autoridades pertinentes al músico quien se encargó de su carrera musical hace unos años, pero con quien decidió disolver toda relación laboral luego de que, supuestamente, fue abusada sexualmente por el intérprete.

Aunque el integrante de OV7 tras la denuncia pública de Melissa, indicó que este delicado caso lo llevaría mediante instancias legales —pues según él está siendo difamado— este viernes 31 de marzo Kalimba informó que tendrá que esperar unos días para que su denuncia proceda.

"Debido a que la siguiente semana los juzgados civiles no laborarán por el período vacacional de Semana Santa, y toda vez que también se integrará como prueba la denuncia interpuesta en mi contra, será después de que esta que se presente la demanda civil, pero como lo informé, pienso llevar estos procesos hasta las últimas instancias", destacó el compositor al revelar por qué o podrá promover su demanda

Kalimba desde la denuncia de Melissa ha indicado que este delicado caso es tema de abogados

Kalimba nuevamente negó la acusación en su contra, y recordó que si procederá legalmente es porque no va a permitir se dañe su imagen.

"En relación con el comunicando que se publicó hace unos días en las redes sociales de quien falsamente me acusa; quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no sólo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada de qué temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen en la forma en que se ha hecho", escribió el cantante.

El intérprete de "No me quiero enamorar" finalmente destacó que interpondrá una demanda civil, en búsqueda de limpiar su imagen pues, como indicó el licenciado García Macdonel, a raíz de las declaraciones de Melissa Galindo, el cantante ha perdido diferentes oportunidades de trabajo, entre ellas su participación en el musical "Mentiras", obra en la que se ha dicho que será sustituido por Yahir.

