Así fue la caída que sufrió Gloria Trevi en pleno escenario, ¿era parte del show?

MICHOACÁN.— Gloria Trevi en una reciente presentación que tuvo provocó las reacciones de los asistentes e internautas, pues quedó grabado el momento en el que sufrió una tremenda caída en pleno escenario. Pese al accidente que la cantante tuvo, ésta desató los elogios, pues luego de rodar en el piso de inmediato resolvió el percance.

Así fue la caída que sufrió Gloria Trevi en pleno escenario

La intérprete de "5 minutos", quien se encuentra en medio de la polémica debido a que algunas personas pretenden cancelar su concierto en el Auditorio Nacional el próximo 19 de marzo, provocó los comentarios luego de que se hiciera viral un clip de su presentación en Jacona, Michoacán.

Y es que en su concierto dado en la Feria de la Fresa 2023, los asistentes captaron el momento justo cuando la cantante se accidentó en pleno escenario.

Gloria Trevi sufre tremenda caída en pleno concierto

En un vídeo que circula en redes sociales se puede observar la intérprete de "Con los ojos cerrados" cantando el tema "Grande", pero su interpretación se vio interrumpida por unos segundos cuando al dar media vuelta para caminar por el escenario su pierna le falseó y cayó al suelo para posteriormente rodar por el escenario.

Pero Gloria Trevi se mostró muy profesional, ya que mientras estaba en el piso, continuó con la canción como si no hubiera pasado nada.

Incluso trató de hacerle creer a sus fans que todo era parte del show, pues a pesar de la notoria caída, hizo algunos movimientos que se combinaron con la coreografía. Con esto demostró que sabe levantarse ante la "adversidad".

Fingió que su caída fue parte del show

Sin embargo, el fingir que su caída era parte del show causó el debate, ya que algunos criticaron a la cantante, mientras que otros aplaudieron su actitud, tratando como siempre de dar un buen show.

Algunos más optaron por centrar su atención en la reacción de sus coristas: "¿Cómo se aguantaron la risa las del coro?", cuestionaron algunos cibernautas.

Cabe destacar que esta tremenda caída, a varios les hizo recordar cuando la cantante hacía caídas fingidas como parte de sus presentaciones, para luego levantarse como si nada y continuar con su espectáculo, aunque en esta ocasión no se trató de una de ellas. Gloria Trevi desató los comentarios tras su caída en el escenario

¿Gloria Trevi será cancelada?

Días atrás, el nombre de la famosa se hizo tendencia en Twitter por una petición que se hizo en la plataforma change.org para que no se lleve a cabo el concierto que tiene agendado en Ciudad de México.

Josefina Saldaña, una de las firmantes y generadoras de la petición, explicó el porqué de la "cancelación" a la cantante. Según la mujer, Gloria Trevi se sigue burlando de sus víctimas, jóvenes que fueron abusadas sexualmente por Sergio Andrade, su exmánager y expareja sentimental.

"Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en Estados Unidos", se lee en la primera parte de dicha petición.

En dicha petición también se ha añadido un vídeo en el que se muestra a Gloria Trevi y Sergio Andrade siendo entrevistados y supuestamente la cantante defiende al exproductor de los señalamientos de una periodista que lo estaba cuestionando.

Ahora que la “feminista” Gloria Trevi es trend porque la quieren cancelar, recordemos cuando defendía a capa y espada al asqueroso de Sergio Andrade.



