Integrantes de Molotov revelan consecuencias por excesos

CIUDAD DE MÉXICO .- Luego de más de 27 años de carrera, los ideales de la banda Molotov han cambiado. "Somos muy afortunados de que esta sea nuestra chamba, pero sí tomamos ahora muy en serio el lado chamba, el lado artístico, antes que el andar de fiesta", dice el baterista del grupo, Randy Ebright.

A pesar de ese crecimiento, los últimos tres años los integrantes enfrentaron uno de los momentos más difíciles de su carrera cuando vieron que el vocalista y guitarrista, Ismael "Tito" Fuentes se perdía en las drogas.

"Tantos excesos en mi vida me llevaron a unas consecuencias brutales, psíquicas y fisiológicas y de separación de pareja, muchas cosas muy dolorosas", comparte Tito en entrevista.

Cansado, sin poder dormir bien, el cantante se presentó a las entrevistas junto al resto de sus compañeros, para dar a conocer su nuevo sencillo "Todo me pica".

El tema formará parte del nuevo álbum original de Molotov "Solo de lira", el primero que hacen desde "Agua maldita", del año 2014. "(La canción) es como una anécdota de mi debacle. Es difícil cuando tienes que hacer una canción y atinarle a las palabras correctas y aquí como que me fluyó y quedo muy satisfecho", comparte Tito. "Tengo la sangre envenedadica…Todo intoxicado, me he reinventado", narra la letra de su nueva canción, una que Tito escribió, según describe, en un estado psicótico.

"La hice en un estado de locura, me gustó mucho poder rescatar eso y llevarlo a mi música, ahorita ya estoy chido, pero estos weyes la sufrieron... me les morí un día sin querer", señala Fuentes, sin querer ahondar más en el tema. Al respecto, sus compañeros dentro de la banda relatan que también la pasaron mal, pues después de tanto tiempo, se han vuelto una familia. "Fue difícil, es un proceso que tristemente le toca vivir a él y nosotros acompañarlo, de una forma u otra es un proceso que tenía que vivir solo", explica Randy Ebright.

Al final de ese momento oscuro se aliviaron de la mejor forma posible: haciendo música. "Creo que lo celebramos a la hora de grabar el tema, y echarle los kilos que le echamos a la canción, y de cierta forma ser solidarios con su situación", dice el baterista. Actualmente, para Solo de lira Molotov lleva tres canciones más completamente grabadas. En la producción, realizada en Vancouver, estuvo involucrado Emmanuel del Real de Café Tacvba, quien nutrió a la banda para lograr que las letras lleguen a mucho más público.

"El disco es como una crónica de los gobiernos mexicanos, hecha por Miky (voz y guitarra) muy simpática muy sarcástica, parecemos señores quejándonos, porque somos señores quejándonos", dice Tito Fuentes. El álbum se lanzará el 30 de abril, previo a su presentación en el Foro Sol el 12 de mayo, siendo su primera vez en ese recinto fuera de un festival.