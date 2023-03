CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que se diera a conocer la sorpresiva salida de la Chef Betty y el Chef JoséRa, muchos se preguntaron que pasaría con Tatiana, quien se unió a MasterChef Celebrity México en 2022. Ante la duda sobre su participación en una nueva temporada del programa de cocina, ella misma reveló si seguirá o no en el reaity de TV Azteca.

MasterChef México: Tatiana revela si seguirá siendo la conductora del reality de TV Azteca

En entrevista con el programa "Todo para la mujer", la también cantante se pronuncia al respecto sobre los cambios que presenta el reality de cocina que condujo el año pasado.

Sobre su permanencia en MasterChef México, la también apodada 'Reina de los niños' respondió que desconoce sí estará o no en la nueva temporada del programa en el que ella ha participado como conductora en dos temporadas: MasterChef Jr y ‘MasterChef Celebrity.

“Pues no me han dicho ni que si ni que no (sigo en el proyecto) entonces pues ahí seguimos”, dijo entre risas la también actriz.

Tatiana reiteró que no ha recibido ninguna noticia por parte de TV Azteca pero a ella le gustaría seguir en la conducción de 'la cocina más famosa de México', pues además de divertirse mucho, afirmó que logró un buen "raiting".

“Me divertí muchísimo, hice dos temporadas… estuvimos en primer lugar de rating rompiendo los récords... ojalá que me inviten para el siguiente que no he recibido ningún llamado oficial ni nada, ni que sí ni que no, entonces ya sabes que a mí me gusta trabajar y donde me llamen y donde me quieran, ahí estaré”, puntualizó la conductora.

La intérprete de "El patio de mi casa" comentó que la producción de MasterChef Celebrity México le dio la libertad para mostrar su talento, cosa que agradece mucho.

“Me dejaron ser yo, cosa que les agradezco mucho porque obviamente traes chícharo y traes un guion y todo pero los productores me dijeron, ‘tú dale, si quieres decir algún comentario, si quieres interactuar, hazlo y eso me gustó mucho porque pude ser auténtica y no nada más apegarme a un guion”, expresó 'Tatis'.

Tatiana también manifestó que fue bueno para ella el que le hayan dado la oportunidad de mostrar otra faceta diferente al público, ya que por mucho tiempo solo ha sido vista como la que le canta a los niños y que solo sabe hacer shows infantiles.

“Me gustó mucho también mostrarle a la gente que soy mujer y soy Tatiana la conductora, que puedo ser versátil y que hago diferentes cosas y me gustó esa etapa de Tatiana la conductora”, concluyó la 'Reina de los niños'.

Cabe destacar que la permanencia de Tatiana en MasterChef México es posible, pues hace unos días el periodista Alex Kaffie reveló que Anette Michel rechazó la oferta de TV Azteca cuando le ofrecieron volver como conductora del programa, esto debido a que le informaron que los Chefs Adrián Herrera y Benito Molina volverían.

