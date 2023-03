Exatlón México All Star está finalizando su cuarta semana y como cada domingo ya podríamos saber quién es el eliminado hoy 5 de marzo de 2023 dentro del programa.

El primer mes dentro de las playas de República Dominicana se ha vivido muy intenso y tanto rojos como azules están buscando llegar juntos a la final del All Star y evitar que los integrantes de sus respectivos equipos abandonen la competencia. Aquí te decimos quién sale hoy de Exatlón México.

Exatlón México All Star: ¿Quién es el eliminado hoy domingo 5 de marzo de 2023?

¿Quién ganó la batalla por la supervivencia en Exatlón México?

En días pasados se llevaron a cabo las primeras dos batallas por la supervivencia; el primer duelo se lo llevó el equipo azul, quien ha demostrado ser bastante dominante en los circuitos desde el inicio de la segunda edición All Star. Sin embargo, los rojos llegaron a defenderse ganando la segunda competencia, por lo que no aún no se define quién irá al duelo de eliminación este domingo.

Ahora, según la información filtrada en redes sociales, la tercera batalla por la supervivencia que se celebrará este domingo se la llevarán los azules. De ser así, serían dos rojos y un azul quienes pelearían por su lugar en las playas de Exatlón México.

¿Quién gana hoy la supervivencia de Exatlón México?

¿Qué pasará hoy en Exatlón México All Star?

De acuerdo con el avance mostrado, este domingo se viene una competencia bastante reñida para ambos equipos y es que al parecer el circuito en el que competirán está completamente renovado, pues la producción logró repararlo después de los desastres que causó el huracán Fiona en meses pasados. Cabe mencionar que son los hombres quienes están en riesgo de salir del reality este domingo.

Pato Araujo arremete contra Andrés Fierro, actual campeón de Exatlón México y lo tacha de egocéntrico, por lo que afirma que esa actitud le traerá problemas más adelante.

Asimismo, los rojos están confiados en que pueden ganar el último duelo por la supervivencia, pues los motiva saber que ya hay un hombre azul instalado en el duelo de eliminación.

Según información brindada por cuentas de spoilers, el eliminado hoy en Exatlón México All Star es Omar Esparza del equipo rojo. Luego de que los "Famosos" perdieran la tercera batalla por la supervivencia, son dos participantes que pelearán por su lugar en el programa mientras que los azules tendrán que mandar a un atleta al duelo de eliminación.

Al parecer son Lino Muñóz, Omar Esparza y Keno Martell quienes vivirán una competencia muy emocionante este domingo. Cabe mencionar que existen versiones que sería Lino quien abandona hoy la competencia, sin embargo, aún no hay nada confirmado, por lo que habrá que esperar a la emisión para saber quién sale hoy de Exatlón México.

Exatlón México All Star: Polémica entre Mati Álvarez y Aristeo Cázares

De nueva cuenta una polémica ha resurgido en Exatlón México, y es que en una de las últimas temporadas, Mati Álvarez del equipo rojo y Cassandra Ascencio del equipo azul protagonizaron una fuerte pelea por una presunta traición de la tricampeona de Exatlón México.

Fue a través de redes sociales que Cassandra decidió exponer mensajes privados de Mati Álvarez que confirmarían su "juego sucio", pues en la última edición que compartieron, ella asegura que ambas tenían un trato del que serían beneficiadas, pues si cualquiera ganaba se dividirían el premio entre ambas. no obstante Mati no cumplió con lo dicho y esto generó una enemistad entre ambas además de varios comentarios negativos en redes sociales.

Mati Álvarez causó polémica estos días en Exatlón México All Star.

Ahora, tras una semana complicada, Mati Álvarez rompió en llanto durante Exatlón México All Star 2023 y aunque muchos fanáticos la apoyan, hay quienes aseguran que solo está queriendo llamar la atención, pues por eso fue que la dejaron ganar las medallas. Sin embargo, lo que generó polémica fue que Aristeo Cázares le dio like a varios tweets que hacían referencia al "show" de Mati.

Esto confirmaría que ahora Mati ya no sostiene ningún tipo de amistad con Aristeo, campeón de la segunda temporada, y ha dividido al "fandom" del equipo rojo.

Aristeo Cázares reaccionó a la polémica de Mati Álvarez tras llorar en pleno reality.

¿Cómo y dónde ver hoy Exatlón México en vivo?

Hoy domingo 5 de marzo de 2023 podrás seguir el duelo de eliminación de Exatlón México All Star en vivo a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web. Recuerda que está nueva edición del All Star se transmite de Lunes a Viernes a las 8:30 pm.