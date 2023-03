Adal Ramones, de vuelta a su casa de ''siempre'', Televisa

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Adal, te quieren ver en Televisa, le dijo su mánager al comediante y actor mexicano. En ese momento, en torno a 2020, Ramones ya se había lucido en la conducción de “La Academia” y dos programas más en la casa de enfrente, Azteca, pero su representante había tenido acercamientos con Alejandro Benítez, encargado de talento en Televisa.

“Debo de confesar que entré a escondidas (a Televisa). Por una escalera. Sentí que me traían para pedir asilo en una embajada. Resulta que llegué a la oficina y (Benítez) me dijo: ‘ya está, sólo deja que pase 2022, en 2023’”.

Esa fecha ya llegó. Adal Ramones vuelve a la empresa que lo vio nacer con "Mi famoso y yo", que estrena en Televisa Univisión el 19 de marzo. El show consiste en reunir a seis famosos que competirán en distintas disciplinas para cumplir el sueño de un pequeño, con la intención de reconectar con el niño interior.

“Cuando nos desviamos de pensar como niños es cuando empezamos a amargarnos, a envejecer realmente. Vives rodeado de problemas y olvidas saltar en un charco de agua después de la lluvia, jugar y divertirte”.

Estás por tener a un niño en tu hogar, ¿en qué momento llega este proyecto?.

Llega justo cuando estoy esperando a mi cuarto hijo o hija, para finales de mayo, que me va a dar un cuarto motor en mi avión para seguir volando, aunque sea mucho trabajo.

Cambia la paternidad ahora comparada con tus primeros hijos?

Siempre quise ser papá, cuando jugaba futbol con mis amigos, a los 14 años, les decía: “Se imaginan cuando lleguemos a ser papás” y todo el mundo me veía con cara de loco, ¿quién de 14 años dice: “Que quisieras tener tu primer niño o niña?”.

¿Te molesta que te digan “chavorruco”? (continúa con su gira “Chavorrucos” con Adrián Uribe)

No, antes eras: o joven o ruco, ahora tenemos a esta “chavorruquez”, en la que seguimos siendo vitales, modernos, nos vestimos bien, disfrutamos. Ser “chavorrucho” es cool, es disfrutar de las marcas, ir a un restaurante, esa es la “chavorruquez”, estar actual.

La gente creció viendo “Otro rollo”, ¿cómo se procesa eso con los años?

Me encanta, hay gente que dice: “Adal, yo te veía de niño”, y digo: “¿por qué te ves tan fregado” (risas). No, a mí me encanta cuando la gente me para en la calle y me dice ahora: “Mis hijos ven tus monólogos en Internet”.

¿Qué tanta influencia tiene Paola en ti y viceversa?

Ella es muy linda porque dice que yo soy su maestro, yo creo que lo primero que aprendió de cine fue de mí porque a pesar de que no he dirigido una película o no he hecho muchas películas, le enseñé todo lo de cine, optó lo básico. Ella de productora, directora, escritora, todo, yo la veo y ahora ella es mi maestra, mis hijos son mis maestros.

¿Qué sentimientos tienes de regresar a este foro (el mismo de "Otro rollo)?

Este foro fue yo creo donde estuvo más años “Otro rollo” y donde alcanzó esa popularidad fuera de nuestras fronteras, cuando saltamos de Unicable y Canal 9 a Canal 5 y a todos los sistemas, que se vendió a toda América e incluso países en Europa, fue el boom y fue aquí en este foro, imagínate los recuerdos, las cosas que se vivieron aquí, fueron maravillosas.

¿Hay algo que te falte por hacer?

Me gustaría dirigir una película o varias, estoy en ese proceso y en su momento tendré que regresar a otro talk show y creo que puede ser acá en Televisa.

¿La fama es importante?

Nunca fue importante. Nunca pude lidiar con la fama, que la gente te viera... Yo con mucho gusto me tomo la foto y me paro, aunque esté comiendo, etcétera, pero siempre batallé con eso.

¿Crees que el público olvida a los que no salen en la televisión?

Eso era antes, cuando no existía el Internet, entonces la única manera en la que tú podías ver a algún artista era en la tele o, si ibas al teatro, ahora lo que subes tú ahí se queda, lo que suben los demás ahí se queda. Pero si Mauricio Garcés, si Luis Manuel Pelayo, en aquel entonces, si Guillermo Rivas dejaban de hacer tele, no existía el internet pues, ¿dónde los veías?

Dirías que tus prioridades cambiaron…

Comencé a priorizar más mis momentos con mi gente, tengo una selección rayando en la exclusividad, pocos amigos. Desde hace mucho tiempo escojo qué trato de ver, de qué hablar o no hablar.