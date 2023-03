Desde hace unas semanas, Thalía y Tommy Mottola han estado en medio de la polémica por supuestamente estar divorciados y es que en un principio se dio a conocer que el productor le fue infiel a su esposa con la cantante Leslie Shaw, sin embargo, ella misma desmintió el rumor.

Ahora, ha sido una famosa conductora y amiga muy cercana de Thalía quien reveló qué está pasando con su matrimonio con Tommy Mottola y si ya están divorciados. Esto dijo.

Thalía y Yolanda Andrade.

Famosa conductora revela ''la verdad'' detrás del divorcio de Thalía y Tommy Mottola

Thalía y Tommy Mottola se casaron en el 2000 y tienen dos hijos, sin embargo, los rumores sobre una supuesta separación comenzaron desde hace varios meses por una presunta infidelidad del productor de 74 años.

Hace unos días, fue el programa Chisme No Like el que reveló que Thalía y Tommy Mottola ya habrían firmado su divorcio y que lo ocultaron para no afectar su imagen pública. Ahora, ha sido Yolanda Andrade, famosa presentadora y una de las mejores amigas de Thalía quien reveló la verdad sobre su separación.

Fue durante una entrevusta con Jorge Carbajal para su canal de Youtube que la conductora de "Montse y Joe" habló sobre la cantante y su supuesta ruptura con Tommy Mottola.

"Por su puesto que no, sí he hablado con ella, habló casi todos los días, y no, no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada.

Thalía con Tommy Mottola y sus hijos.

Además, reveló que ese es un chisme que se inventó desde que ambos famosos se casaron, y pidió a los periodistas que sean más creativos, pues ese rumor ya es muy viejo.

"Creo que ese divorcio está bien cantado desde que se casó, y no. Que pena por el que invento este chisme, porque la verdad es un chisme más viejo, que desde que se casaron están diciendo lo mismo, no, no hay divorcio sean más creativos", explicó Andrade.

La historia de amor de Thalía y Tommy Mottola

Thalía conoció a Tommy Mottola en los 90's, pues en ese momento era presidente de la disquera Sony Music y desde el primer momento, ambos quedaron flechados.

El 2 de diciembre del año 2000, se casaron en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Siete años después, el matrimonio recibió a su primera hija Sabrina Sakaë, y el 25 de junio de 2011 nació Matthew Alejandro.

La boda de Thalía y Tommy Mottola fue muy polémica y como invitados tuvo a famosos como como Robert De Niro, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Michael Jackson y Jennifer López, por lo que fue considerado el evento del año. Thalía utilizó un vestido de novia diseñado por Mitzy que pesaba unos 70 kilos con 17 metros de la cola.