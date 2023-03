Ignacio López Tarso tiene una enfermedad crónica pulmonar; está delicado de salud

Ignacio López Tarso fue hospitalizado el pasado lunes por una oclusión intestinal y una neumonía, que lo tenían reportado como grave pero estable. Sin embargo, su hijo, Juan Ignacio Aranda reveló que su estado de salud aún es delicado y que padece una enfermedad pulmonar conocida como EPOC. Aquí los detalles.

El primer actor Ignacio López Tarso se encuentra delicado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de Ignacio López Tarso?

Juan Ignacio tuvo un encuentro con varios medios de comunicación a las afueras de un hospital privado de la CDMX y ahí aclaró el estado de salud de Ignacio López Tarso y el fuerte tratamiento al que fue sometido.

“Mi papá sigue en terapia intermedia, tiene aún una semioclusión intestinal y todavía no sale de su neumonía, sus signos vitales bajos, presión alta, frecuencia cardiaca alta, pero va bien, hoy le dan dieta blanda porque solo le habían dado dieta líquida, y si su panza evacua bien, yo espero que el jueves lo den de alta”, manifestó.

"Mi papá sigue en terapia intermedia, tiene aún una semioclusión intestinal y todavía no sale de su neumonía, sus signos vitales bajos, presión alta, frecuencia cardiaca alta, pero va bien, hoy le dan dieta blanda porque solo le habían dado dieta líquida, y si su panza evacua bien, yo espero que el jueves lo den de alta"

Asimismo, confirmó que el primer actor padece EPOC, una enfermedad que afecta los pulmones y su respiración, pues fue fumador y bebedor durante mucho tiempo; siempre usa un tanque de oxígeno y duerme con una máquina especial que le ayuda a respirar mejor.

"Mi padre tiene EPOC desde hace algunos años. Fue buen fumador y un buen bebedor, un actor que durante muchos años vivió intensa y activamente su vida... Él usa oxígeno las 24 horas, pero se lo quita para sus entrevistas y para comer. Duerme con una máquina concentradora de oxígeno"

Por fortuna, el primer actor no ha presentado fiebre, lo único que continúa preocupando a sus médicos es el problema estomacal, ya que es lo que lo mantiene en observación y de no superarlo por completo no podrá ser dado de alta:

"Se puede ir a su casa con un tratamiento de neumonía. Se va canalizado y durante dos o tres días más le meten suero, electrolitos, medicamentos y antibióticos para quitarle definitivamente la neumonía".

López Tarso continúa en terapia intermedia y está siendo monitoreado por el personal. De continuar evolucionando podría ser dado de alta este mismo fin de semana:

"Si acepta su alimento sólido lo suben al cuarto y sería estabilizarlo un par de días más. El sábado podría estar ya en su casa y ahí lo seguimos tratando, si fuera necesario".

Juan Ignacio Aranda difundió el último parte médico de Don Ignacio López Tarso:

"Mi padre tiene todavía una semi obstrucción intestinal y todavía no sale de su neumonía. Sus signos vitales están bien pero bajos todos, satura bajo, presión alta, frecuencia cardiaca alta, pero"

Juan Ignacio aclaró que, a pesar de todo, la vida del actor nunca estuvo peligro y aunque es un hombre de 98 años con los achaques propios de la edad, es una persona fuerte y con mucho que dar.

“Está muy lúcido, con la televisión prendida, completo, enojón. Le pusieron una sonda gasogástrica que le dolió mucho y no la toleró, pero es un toro de lidia”.

¿Qué es EPOC, la enfermedad que padece Ignacio López Tarso?

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, (CDC) la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o EPOC, hace referencia al grupo de enfermedades que causan obstrucción de la circulación del aire y generan problemas relacionados con la respiración. Entre estas enfermedades se encuentran el enfisema, la bronquitis crónica y, en algunos casos, el asma.

La causa principal de la EPOC es el tabaquismo. Cuanto más fume una persona, mayor probabilidad tendrá de desarrollar EPOC. Pero algunas personas fuman por años y nunca padecen esta enfermedad.

Si una persona tiene una afección poco frecuente en la que les falte proteína llamada alfa-1 antitripsina, pueden desarrollar enfisema incluso sin fumar.