Song Joong Ki y Song Hye Kyo; ¿Por qué la KBS enfureció a los fanáticos?

La KBS se encuentra "bajo fuego" luego de que los internautas lanzaran una campaña en contra de la emisora para que emita sus disculpas luego de proyectar en una pantalla grande un beso entre Song Joong Ki y Song Hye Kyo durante el concierto del 50 aniversario de la empresa.

En realidad, la proyección formó parte de una serie de escenas del drama coreano "Descendientes del Sol", que Song Joong Ki y Song Hye Kyo protagonizaron en 2016 y tras el cual se enamoraron, comprometiéndose y casándose tiempo después.

No obstante, como se sabe, después de tres años de matrimonio la pareja decidió poner fin a su relación y consiguió un divorcio poco mediático -y sin que se supieran las razones detrás- en 2019.

Actualmente Song Joong Ki confirmó su segundo matrimonio con Katy Louise Sanders, una exactriz británica con la que está esperando a su primer hijo, como también informamos en enero pasado.

La polémica actual se desató luego de que la KBS preparó un concierto especial titulado ''Your KBS, Our 50 Years" para el 50 aniversario de la emisora pública. Las actuaciones fueron transmitidas en vivo por KBS 1TV, según recuerda AllKpop.

Si bien todo transcurría con normalidad, los internautas no dejaron pasar el momento en que la cantante Gummy interpretó "You Are My Everything", tema que conforma parte de la banda sonora del exitoso drama coreano y para el cual se proyectó en una pantalla grande escenas que conforman parte del mismo.

Una de esas escenas incluye justamente un apasionado beso entre Song Joong Ki y Song Hye Kyo, quienes incluso recibieron buenas críticas por la química que proyectaron como pareja en "Descendientes del Sol".

Aspectos de la imagen proyectada durante la interpretación de Gummy

Exigen disculpas a la KBS por beso entre Song Joong Ki y Song Hye Kyo

Algunos internautas coreanos e internacionales consideraron que la KBS le faltó al respeto a la actual relación de Song Joong Ki, toda vez que actualmente el actor se encuentra filmando en el extrajero y recién salió de Corea del Sur con su actual esposa, quien le acompaña en sus proyectos a fin de poder estar presente en el nacimiento de su primer hijo.

Aunque 'Descendants of the Sun' fue un drama popular, alcanzando índices de audiencia del 40%, muchos internautas señalaron que mostrar la escena del beso apasionado de los dos fue desconsiderado por parte de KBS, especialmente debido a la reciente noticia del matrimonio de Song Joong Ki con Katy Louise Sanders, señala AllKPop.

Por el momento la emisora no se ha pronunciado al respecto.